Triatlete Renée Vanderheyden kwalificeert zich voor Hawaï: “Ik ben eigenlijk vooral een keiharde doorzetter”

Renée Vanderheyden nam onlangs deel aan de Ironman in Kopenhagen. Ze werd er tijdens haar eerste volledige triatlon tweede in haar leeftijdsgroep F18-24, wat meteen goed is voor een deelname in Hawaï. Een straffe prestatie voor de Brugse triatlete, die wordt begeleid door Marino Vanhoenacker en Stefaan Maene en pas in haar tweede seizoen met de sport bezig is.

Renée Vanderheyden (23) behaalde vorig jaar in de jongste agegroup zilver tijdens de 70.3 Ironman in Porec, Kroatië. Eerder werd ze op de halve afstand in Zell-am-See in haar leeftijdscategorie derde. Toen was het plan voor dit jaar om zich al te kunnen kwalificeren voor Hawaï. En daar slaagde ze onlangs in, tijdens de IM in Kopenhagen na een finish in 10u.22’.

Bonus

Haar eerste race dit seizoen was de IM 70.3 in Mallorca waar ze zich kwalificeerde voor het WK in Finland van eind vorige maand. “In Lahti verliep het goed voor mij. Amper vijf dagen na mijn volledige afstand. Misschien te gek voor woorden. Maar ik zag die wedstrijd zo kort na Denemarken eerder als een bonus. Ik was redelijk ontspannen, nog niet meteen hersteld, maar ik zorgde met 5u.02’ wel voor mijn tweede persoonlijke besttijd op die halve afstand. Het verbaasde mij eigenlijk hoe mijn lichaam hierop reageerde. Ik werd er binnen een wereldwijd deelnemersveld uiteindelijk 36ste van mijn leeftijd.” Na Mallorca in mei volgde Renée een buitenlandse trainingsstage en wedstrijden op de halve afstand in Warsaw (Polen) en Hoorn (Nederland). Voor ze voor de volledige afstand in Denemarken koos was er nog de 111 in Jabbeke. “Ik was voor Kopenhagen redelijk gespannen”, vertelt ze. “Ik wist niet wat ik van de volledige afstand mocht verwachten. Het zijn toch aardig wat kilometers om te doen. Ik had er wat schrik voor. Door het vertrouwen van Marino Vanhoenacker als mijn coach is het uiteindelijk goed gegaan. Al was die tweede plaats toch wel verrassend, net als dat slot voor Hawaï. Dit moet toch nog even binnenkomen. Het was mijn eerste ervaring in de volledige afstand en meteen is een van mijn grote doelen al bereikt.” Marino Vanhoenacker, vertrouwd met het eiland, zal Renée vergezellen. “Ik heb hem destijds benaderd omdat ik voor mijn 25ste een volledige triatlon wilde doen. Niet zomaar. Ik wilde er voor gaan. Er alles uithalen, misschien wel voor Hawaï of een PRO-status. Om uiteindelijk dankzij de nodige sponsoring gefinancierd te worden. Met dat verhaal ben ik nog steeds bezig. Het eerste is ondertussen gelukt. We vertrekken begin oktober. Na een trainingsblok daar van twee weken volgt de wedstrijd. Vanaf nu ligt mijn focus volledig op Hawaï, waar deelnemen het voornaamste is. Voor de rest moet ik het nog met Marino bespreken over hoe en wat. Dat ik daar mag zijn, pas na mijn eerste wedstrijd vorig jaar, is alvast reuze.”

Buitenbeentje

Renée is geboren in Nederland en woont sinds 2020 in de Brugse binnenstad. Ondertussen heeft ze een job in Decathlon in combinatie met haar sport. “Ik ben altijd een beetje een buitenbeentje geweest. Dat merk ik ook in het triatlon. Velen zeggen dat ik gek ben dat ik dit doe. Ergens besef ik dat wel. Ik ben vooral een keiharde doorzetter en ga diep in alles wat ik doe. Ik wil nu meer inzetten op het lopen, want een tweetal jaar geleden begon ik hier echt wel als een beginner mee. Ik moet het tijd geven. Het gaat niet zo snel als wat je in het fietsen en het zwemmen kan oppikken.”

Trainingsblokken

Renée werd in 2020 lid van de Koninklijke Brugse Zwemkring omdat ze vanaf haar tiende aan competitiezwemmen deed. In 2021 liet ze dat links liggen om alles op het triatlon te zetten. “Ik zwem nog bij BZK waar Stefaan Maene verder mijn trainingsschema’s opstelt. Marino volgt vooral de twee andere disciplines op. De trainingsblokken verschillen van week tot week, uiteraard ook met het oog op een race. De ene week ligt het accent meer op het fietsen. De andere week op het lopen. Soms beiden na elkaar. De voorbije weken was dit zo’n 20 tot 25 uur per week.” (ACR)