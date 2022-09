Triatlete Lies Vermont neemt hele familie mee naar haar race op Hawaï: “Cadeau voor papa’s verjaardag”

Ze kwalificeerde zich in 2019 en nu, drie jaar later, staat ze aan de start van het WK Ironman op Hawaï. Lies Vermont (34) reist met haar hele familie naar Kona af. “Onze papa wilde voor z’n 60ste verjaardag een grote reis met het hele gezin maken.”

Het was in Vichy in augustus 2019 dat Lies Vermont haar ticket voor Hawaï afdwong, maar door corona werd het WK zowel in 2020 als 2021 afgelast.

“Maar dat vond ik niet erg”, vertelt Vermont. “In 2020 kregen we de keuze om onze deelname aan Hawaï uit te stellen naar 2021 of 2022. Ik wilde afwachten of de vele trainingen voor een volledige triatlon wel combineerbaar waren met mijn nieuwe job, want in de coronaperiode had ik, na tien jaar als lerares lichamelijke opvoeding, het onderwijs verlaten en was ik sportfunctionaris op de sportdienst in Poperinge geworden.”

Al 22 jaar triatlete

Lies heeft een uitgebreid verleden als triatlete, want al op twaalfjarige leeftijd maakte ze haar debuut in de sport. Maar Vichy was haar eerste triatlon op de volledige afstand. “Wat mijn doel daar was? De eindstreep halen. Met een kwalificatie voor Hawaï hield ik geen rekening. Maar dat ik derde vrouw algemeen en eerste in mijn age group werd, was een leuke verrassing. Mijn coach toen, Bert Verbeke, had vooraf nochtans gezegd dat het wel mogelijk was.”

Toen hij zestig werd, wou hij met het hele gezin een grote reis maken

Pas vijf jaar geleden begon Lies met een trainer samen te werken: eerst met Bert Verbeke, die zelf aan dit WK op Hawaï deelneemt, en sinds april van dit jaar met Stijn Demeulemeester. “Sindsdien heb ik in het fietsen de grootste progressie gemaakt, want dat was mijn minst sterke onderdeel. Zwemmen is mijn beste discipline, ook op de lange afstand. Maar sowieso ligt een volledige triatlon me beter dan de sprintwedstrijden. Dat is de voorbije jaren duidelijk gebleken.”

In functie van Hawaï trainde Lies gemiddeld tien tot vijftien uur per week, met één uitschieter tot 20 uur. “Ik zwem nu iets minder dan vroeger en fiets meer, al blijft alles wel relatief goed in balans.”

Gisteren reisde ze met haar vriend Geoffrey naar Hawaï af. Haar ouders, haar broer en zijn vriendin, haar zus en haar vriend en Lies’ metekindje komen dit weekend achterna. “Onze papa (Filip Vermont, ex-voorzitter van Triatlon en Duatlon Team Ieper, red.) wilde voor zijn 60ste verjaardag in 2020 een grote reis met het hele gezin maken. Voor Vichy 2019 was er al lachend gezegd dat ik er maar voor moest zorgen dat we met zijn allen naar Hawaï konden om dat speciale moment te vieren. Ik hoop dat papa blij is met zijn cadeau”, glimlacht Lies.

Van eiland genieten

In de meest prestigieuze triatlon ter wereld start ze met dezelfde ingesteldheid als in Vichy: de finish bereiken. “Daarna zie ik wel waar ik ben gestrand. Tijdens wedstrijden focus ik enkel op mezelf. Ik hoop een goeie race te kunnen afwerken in die zware omstandigheden. En nadien nog energie te hebben om van het eiland en de natuur te genieten.”