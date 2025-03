Triatleet Tom Defoort verkozen tot Sportman 2024: “Ik maak wekelijks zelf mijn trainingsschema”

In het casino van Knokke-Heist werd Tom Defoort onlangs gekroond tot Sportman 2024. Dit jaar wil de triatleet zijn mooi seizoen evenaren. Zo hoopt hij zich in de Ironman Barcelona een tweede keer te kwalificeren voor Hawaï. “Mijn doel blijft om in mijn agegroup op een wereldkampioenschap op het podium te staan.”

Tom Defoort (31) uit Heist was als jonge sporter een fervent loper. Hij trok met die bagage naar de sportschool VHSI in Brugge. Nadien volgde zijn eerste uitdaging: een kwarttriatlon in Knokke-Heist. Ondertussen heeft hij zes triatlons op de lange afstand op zijn palmares, met in oktober 2024 de IM Cascais, Portugal waar hij vierde werd algemeen en eerste in zijn leeftijdsgroep.

Hoe blik je overigens terug op vorig seizoen?

“Goed. Met eindelijk die winst. Ik werd ook eerste in de Viven kwarttriatlon in Damme en eerste in Frankrijk, in de Openlakes Champagne bij het Lac Du Der. Daarna werd ik in Knokke tweede in de 70.3 Ironman op de halve afstand. Toen het nog geen Ironman was, werd ik al eens tweede in de Zwintriatlon. Die wedstrijd deed ik een eerste keer op mijn achttiende, in navolging van mijn moeder Miet Gobert. Ik heb er nadien maar één gemist, wegens herexamens. Dit jaar is het opnieuw met professionele triatleten. Ik hoop dat ze nog eens een wedstrijd voor amateurs doen. Dan ga ik er zeker voor om voor eigen volk te winnen.”

Tot vorig jaar had je een coach. Nu train je volledig op jezelf?

“Er staat veel op het internet en ik doe het vooral uit eigen ervaring. Het is vorig seizoen alvast goed uitgedraaid. Ik ken mijn lichaam en ik weet wat ik kan. Ik maak wekelijks een schema en probeer mij daar aan te houden. Het is nu vooral lopen, richting de marathon van Rotterdam, op zondag 13 april. Dat wordt mijn eerste doel, om er mijn persoonlijk record te verbeteren. Ik wil sub 2u30’ lopen. Voordien, zondag 30 maart, is er de halve marathon in Gent. Verder wissel ik, tot veelal twee keer per dag, de drie triatlondisciplines af. Samen varieert dit tussen tien en twintig uur per week. Twee keer loop ik ook van thuis naar mijn werk.”

Dat is bij Cycles Lampo, een fietsenzaak in Knokke-Heist?

“Nu ondertussen zo’n twee jaar. Zo kan ik wat aan mijn eigen fiets sleutelen. Een ketting, een band vervangen. Dat is nu gemakkelijk en ook iets goedkoper. Voorheen werkte ik in de horeca, op het strand, alsook in een café in Knokke. Via kennissen ben ik in de fietszaak gekomen. Met de steun en de hulp van de eigenaars en de collega’s kon ik mij verdiepen in het herstellen van fietsen. Ik heb zelf veel geleerd en af en toe ga ik ook naar bijscholingen. Vooral dan voor het herstellen van de elektrische tweewielers.”

Welke triatlondiscipline kan beter?

“Vooral het zwemmen. De meeste goede zwemmers leerden het op jonge leeftijd. Voor mij was dat op school, in het VHSI. Technisch is het ondertussen veranderd. Ik kom enkele minuten na de eerste uit het water. Gelukkig kan ik zeer snel fietsen en lopen. Fietsen doe ik overigens wekelijks twee keer met wielerclub De Kletse Kieten. Na mijn twee loopwedstrijden in Gent en Rotterdam volgt nog de kwarttriatlon in Damme, waar ik mijn titel wil verdedigen, de 70.3 Ironman in Knokke en de volledige in Barcelona. Veel is het niet. De Ironmans zijn vlug volzet en het kost allemaal aardig wat geld. Misschien doe ik er tussenin nog een lokale kwart of een halve triatlon bij.”

In Barcelona probeer je een slot voor Hawaï 2026 te behalen?

“Ik heb lang getwijfeld om daar nog eens mee te doen. Ook al omdat het een financiële inspanning is. Ik hoop hiervoor een sponsor te vinden. Met mijn vriendin wil ik daar dan nog een reis aan koppelen. Ik was er al eens in oktober 2022, waar ik als amateuratleet de finish bereikte. Ik hoopte dat binnen de negen uur te doen. Het werd 9u05’. Een podiumplaats op een WK zou mooi zijn. Ik zie daarna wel wat komt: verder doen met full distance triatlon of overschakelen naar ultrarunning. Dat is nu in. Ook een loopwedstrijd van 100 kilometer staat nog op mijn bucketlist.” (ACR)