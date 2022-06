Triatleet Thomas Goethals maakt eind deze maand Ironman-debuut in Nice: “Zien hoe ver, hoe hard en hoe diep ik kan gaan”

Hij opende het seizoen met een sterke vierde plaats in Veurne en zit nu in de laatste rechte lijn van zijn voorbereiding op de Iroman van zondag 26 juni in Nice. Diksmuideling Thomas Goethals maakte de voorbije jaren een sterke evolutie door.

Thomas Goethals ontdekte zo’n zeven jaar geleden de triatlonsport. “De eerste vijf jaar was dit puur op recreatief niveau, hoewel ik jaar na jaar toch al een mooie progressie zag”, aldus de triatleet van Midlon Triathlon Club. “De laatste twee tot drie jaar ben ik veel professioneler gaan trainen en zijn de trainingsuren ook toegenomen. In mijn eerste jaren was de ambitie nog om voornamelijk ‘tevreden te zijn’, terwijl ik ondertussen overal waar ik aan de start kom resoluut voor een toptienplaats ga. Het is leuk om vast te stellen dat de vele trainingsuren lonen.”

Onlangs pakte de 29-jarige Diksmuideling nog de vierde plaats op de kwarttriatlon van Veurne, de stad waar hij als beleidsmedewerker voor leefomgeving aan de slag is. “Een prestatie waar ik zeker tevreden mee ben. Het voordeel van triatlon is dat het een heel eerlijke sport is en omdat je altijd op jezelf aangewezen bent, kom je in principe altijd op je plaats terecht. Helaas kan ik met mijn 72 kg op de vlakke stukken nog niet dezelfde waardes trappen als de sterkste fietsers in het veld, waardoor een derde plaats nooit binnen handbereik lag. Toch zijn de waardes die ik in Veurne zwom, fietste en liep veelbelovend voor de toekomst.”

Ironman Nice

Want binnenkort waagt Thomas zich aan zijn eerste volledige Ironman. Op zondag 26 juni in Nice is het zover. “Dat is mijn grote doel voor dit jaar. Ik hoop hier in eerste instantie op niveau te presteren en dan zien we wel waar het schip strandt. Verder hoop ik dit seizoen met deze conditie nog een aantal goede resultaten te behalen in triatlons in België, maar voorlopig heb ik nog geen plannen na Nice. We zullen zien hoeveel goesting er nadien nog is, want die uren training vragen vrij veel opofferingen en er is ook nog meer in het leven dan sport.”

Vroeg opstaan

Want Thomas combineert zijn sport met een job en het gezinsleven. “Dat betekent dat je vaak vroeg moet opstaan, je over de middag moet gaan sporten en je in de weekends soms een halve dag weg bent voor een lange duurtraining. Ik ben er evenwel van overtuigd dat dit mits een goede planning voor iedereen haalbaar is. Daarnaast kan ik ook rekenen op een heel lieve vrouw die mij hier maximaal in ondersteunt. Het moment dat ik zou merken dat de tijd met mijn gezin hieronder lijdt, is het moment dat ik ermee stop. De balans werk, gezin en sport is voor mij immers cruciaal.”

“Mijn ambities op lange termijn zijn vooral telkens weer het maximale uit mezelf halen. Ik wil vooral zien hoe ver, hoe hard en hoe diep ik kan gaan. Op welke plek je daarmee in wedstrijden eindigt, is natuurlijk sterk afhankelijk van parcours, tegenstanders en andere factoren. Een leuke doelstelling is misschien wel nog eens het podium halen in het overall klassement van een lokale wedstrijd of in mijn age group op een Ironman”, besluit de sympathieke Diksmuideling.

