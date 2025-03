Triatleet Quinten Dewaele ambieert podiumplek

Quinten Dewaele uit Ramskapelle deed deze winter enkele crossduatlons. Op zaterdag 22 maart staat hij aan de start van de Veloopzwem in De Haan. Dit als aanzet naar meer, met dit jaar een eerste triatlon op de halve afstand.

Quinten Dewaele (27) heeft een goede trainingsweek in Tenerife achter de rug en lijkt klaar voor het nieuwe triatlonseizoen, na een winter waarin hij aan diverse crossduatlons deelnam. “Ik eindigde telkens na Thibaut De Smet, maar wel telkens als tweede. Ik vind die wedstrijden een mooie afwisseling met de normale lange duurtrainingen, om dan nog een keer een intensieve prikkel te leggen. Ik zie het als een trainingswedstrijd. Met een mountainbike. Ik doe dat heel graag.”

Quintens eerstvolgende wedstrijd is de Veloopzwem in De Haan. Vorig jaar werd die triatlon in laatste instantie geannuleerd. Twee jaar geleden was de atleet van het Triatlon Team Brugge (TBT) tweede na Dieter Boeye. “Vorige winter kwam ik met de mountainbike ten val. Met als gevolg een kleine spierscheur. Deze winter was dit niet volledig hersteld zodat ik niet zoveel heb kunnen zwemmen en dus wat basis in het water heb gemist. Mijn zwemtijd in De Haan zal wellicht iets minder zijn, maar ik heb wel veel vertrouwen in het fietsen en lopen. Mijn ambitie is het podium, rekening houdend dat bijvoorbeeld ook Giani Vanden Broucke meedoet, als een zeer sterk loper.”

Hoogtestage

Sinds vorig jaar doet Quinten mee aan de Franse Grand-Prixs, met Team Gravelines. Naar analogie met 2024 staan er ook enkele X-Terras gepland. “Het blijft een beetje de afwisseling tussen de korte prikkels met die Franse wedstrijden. En dan meer kwartafstanden. Er is misschien met TBT een hoogtestage gepland en tegen eind dit jaar wil ik ook eens aan de start van een halve triatlon staan. Waar is nog niet duidelijk”, aldus Dewaele die als opvoeder werkt in het internaat Educa van het VHSI waar hijzelf op school zat. “Op die manier kan ik mijn trainingen in de voormiddag inlassen.” (ACR)