Triatleet Louis Naeyaert maakt de stap naar Ironmancircuit: “Het doel dit jaar? Doorbreken in buitenland”

Louis Naeyaert (26) had vorig jaar door de coronabeperkingen geen ruime keuze in het aantal wedstrijden. Het werd dan ook een wisselvallig seizoen voor de triatleet. “De tweede plaats op de halve marathon in Brugge maakte echter veel goed”, vertelt hij. De Bruggeling gaat nu met een Pro-statuut voor de halve afstand 70.3.

Louis Naeyaert uit Sint-Kruis maakte in 2012 als lid van het Brugse McCann Tri Team een eerste keer kennis met de triatlonsport. Het jaar erop stond hij voor het eerst aan de start van de triatlon in zijn stad. Hij maakte daarna deel uit van de jeugdwerking van het Triatlon Brugge Team (TBT) en in 2016 deed hij de overstap naar het Leie Triatlon Team Deinze (LTTD).

Bij die Oost-Vlaamse club won hij in 2019 de wedstrijd in Brugge, de mooiste overwinning in zijn carrière. Momenteel laat hij zich individueel begeleiden door coach Gregory Planckaert, met onder andere zwemmen in Brugge. Dit seizoen zet hij de stap naar het Ironmancircuit 70.3.

Opleiding bij Defensie

Over vorig jaar kan hij kort zijn: “Ik had in het voorjaar bij Defensie vijf maanden opleiding tot vliegveldbrandweerman. Tot juli stond alles dus op een laag pitje. Het was dan ook onmogelijk om een topseizoen te hebben”, vindt Naeyaert die ondertussen wel zijn job volop kan uitoefenen. “Ik kan opnieuw mijn trainingsschema volgen. Ik hoop dat dat dit jaar wel het verschil zal maken.”

De Bruggeling heeft dit jaar vooral wedstrijden over de halve afstand aangestipt, het Ironmancircuit 70.3. “Daar wil ik echt wel presteren. Mijn eerste wedstrijd vindt plaats op zondag 22 mei in het Spaanse Marbella. Ik wil dit jaar internationaal bevestigen wat ik in 2019 nationaal kon tonen. Het jaar nadien kwam voor mij dat investeringsjaar, tijdens mijn opleiding. Door de coronacrisis is alles wat uitgelopen en heeft mijn planning twee jaar geduurd. Maar dankzij mijn resultaten van 2019 kan ik aantonen dat er met een Pro-statuut op die Ironman wel iets inzit.”

Aquatlon

Na Marbella volgt voor Naeyaert wellicht nog een halve afstand in Andorra, met redelijk wat kilometers bergop. “Dat klimmen doe ik wel graag. In augustus en oktober zou ik nog enkele wedstrijd willen doen om het seizoen af te sluiten. Op zaterdag 25 juni komt Brugge aan bod en nu zondag wil ik al wat wedstrijdritme opdoen tijdens de aquatlon van BRO.GO in Lago en rond het Jan Breydelstadion in Sint-Andries.”

