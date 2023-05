Triatleet Louis Naeyaert focust op halve afstand: “Meedoen aan EK in Menen zou mooi zijn”

Louis Naeyaert (27) uit Sint-Pieters, in 2019 winnaar van de triatlon in Brugge, begon opnieuw met een PRO-statuut aan het seizoen.

Na winst bij zijn eerste deelname aan de loopwedstrijd Damme-Brugge-Damme (10 km) trok hij naar Marbella waar hij zevende werd in de 70.3. Nadien volgde de halve afstand in het Aix-en-Provence met een achtste plaats. “Ik wilde in beide wedstrijden een top acht behalen, zodat ik wat kan hopen op een EK-selectie deze zomer in Menen, waar ik toch een hoofddoel wil van maken. Dit was een criteria om te kunnen meedoen. Het is nu afwachten of ik er definitief bij ben.” Vorig jaar merkte Naeyaert dat hij nog een stuk tekort kwam in het fietsen. De voorbij winter heeft hij op zijn tweewieler heel hard getraind, veel kilometers gedaan, tijdens lange, zware trainingen. “Zowel buiten als binnen op de rollen heb ik echt afgezien. Iets wat ik ervoor niet echt deed. Het heeft ondertussen toch iets opgebracht”, aldus de Bruggeling die deel uitmaakt van defensie als vliegveldbrandweerman in Kleine-Brogel.

Trainingsprikkel

Ondertussen heeft de triatleet de voorbije week met de militaire ploeg een driedaagse stage in Leopoldsburg achter de rug. Zondag neemt Louis deel aan een manche van de T3-series in Sint-Laureins. “Ik wil daar vooral snelheid halen, een stevige trainingsprikkel. In het beste geval ook in dienst rijden van de ploeg SMO en wat mensen helpen. Daarna zet ik mij wat in op het lopen en volgt er de 70.3 in Luxemburg op 18 juni, met liefst opnieuw een plaats bij de eerste acht. In Ironman is dit goed voor wat prijzengeld. Dit financiert mijn verplaatsing en het verblijf ter plaatse. De week erna is er dan in mijn stad een deelname aan de kwarttriatlon. In Brugge wil ik mij echt nog eens laten zien”, besluit Naeyaert. (ACR)