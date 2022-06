Triatleet Jasper Sabbe (25) uit Dadizele in de vorm van zijn leven: “Minstens top tien halen op BK”

Winst in de sprinttriatlon van Tielt, winst in de kwarttriatlon van Izegem en nu ook een van de favorieten voor de Triatlon door Brugge. Jasper Sabbe uit Dadizele verkeert in de vorm van zijn leven en wil dat goede gevoel nog enkele weken doortrekken. “Nu is dat nog te hoog gegrepen, maar op termijn moet het BK-podium mijn doel zijn”, klinkt het ambitieus.

Terwijl heel wat triatlonwedstrijden afgelast werden door de coronacrisis, kende de carrière van Jasper Sabbe een forse boost. Zo pikte hij de voorbije jaren al regelmatig een overwinning mee en zette hij zichzelf dit voorjaar helemaal op de kaart. Zo won hij de allereerste sprinttriatlon in Tielt en boekte hij daarna een bijzondere zege in de kwarttriatlon van Izegem. Zijn mooiste ooit.

Niet alleen was Jasper zelf jaren actief bij de Izegemse Triatlon Club, hij droeg de zege ook op aan zijn overleden triatlonmakker Karel Lagae. Het was bovendien de bevestiging van zijn topvorm, die hij ook wil etaleren tijdens de Triatlon door Brugge op 25 juni en op het BK kwarttriatlon de week nadien.

Beste vorm ooit

“Het klopt absoluut dat mijn vorm nu beter is dan ooit tevoren”, knikt Jasper bevestigend. “Vorig jaar maakte ik de overstap naar mijn nieuw team, SMO-Scott uit het Meetjesland. Dat gaf toch wat stress, in een volledig nieuwe omgeving. Eigenlijk was ik toen al tevreden van het niveau dat ik haalde, maar ik stel toch vast dat ik nog stappen gezet heb. Natuurlijk sta je dan ook hoger op de lijstjes met favorieten. Daar heb ik echter weinig last van, want ik leg mezelf die druk sowieso al op. In Izegem bijvoorbeeld zou ik niet tevreden geweest zijn met plaats twee of drie.”

“Ironman? Zeg nooit nooit, maar uit de korte afstanden haal ik meest voldoening”

“Ook in Brugge zit een goed resultaat er zeker in, al zie ik toch gevaarlijke concurrenten bij de inschrijvingen staan. Op het BK een week later zal de tegenstand echter nog zwaarder zijn”, weet Jasper. “Vorig jaar haalde ik voor het eerst de top tien op het BK en die prestatie wil ik toch minstens evenaren. Het is wel een aparte wedstrijd, aangezien je op een BK wel mag samen rijden in het fietsen. Het is dus cruciaal dat je deel uitmaakt van de kopgroep om dichtbij de ereplaatsen te komen. Ik maak me geen illusies en weet dat het podium nog te hoog gegrepen is, maar op termijn moet dat toch mijn ambitie zijn. Van de langere afstanden droom ik dan weer niet. Ik proefde al eens van een halve triatlon in Menen en op zich was het wel plezant, maar uit de korte afstanden haal ik het meest voldoening. Een Ironman zit er dus niet meteen in voor mij, al mag je nooit nooit zeggen.”

Job als redder

De grote sterkte van Jasper is dat hij in geen enkel onderdeel uit de toon valt. In tegenstelling tot voormalige duatleten presteert hij sterk in het zwemmen, terwijl hij veel progressie maakte in het fietsen en het lopen. “Het lopen was vroeger mijn zwakste onderdeel, terwijl ik nu ook goed voor de dag kom in loopwedstrijden. Zoiets geeft natuurlijk vertrouwen. Ik heb het alvast liever zo dan dat ik top zou zijn in één onderdeel en voor de rest de schade moet beperken. Ook in het fietsen merk ik een grote vooruitgang. Zo fietste ik in Tielt een minuut weg van de concurrentie. Vroeger zou zoiets nooit gelukt zijn.”

Geen tijdverlies

Dat hij in het zwemmen sterk voor de dag komt, mag overigens niet verbazen. Jasper is fulltime aan de slag als redder in zwembad De Amfoor in Moorslede. Een groot voordeel voor zijn carrière als triatleet. “Mijn werkschema laat het inderdaad toe om voldoende trainingsuren in te plannen. Velen ontzien bovendien de vele verplaatsingen naar het zwembad, terwijl dat voor mij natuurlijk handig is. Ik kan trainen net voor of na mijn shift en verlies zo geen tijd”, legt hij uit. “Dat is mooi meegenomen, want tijdens mijn trainingsblokken kom ik toch aan 15 à 20 uren trainingen op een week. Aardig wat, terwijl het belangrijk is dat je ook voor andere dingen in het leven voldoende tijd hebt. Anders hou je het niet vol.”

Daarmee doelt Jasper vooral op zijn vriendin Ines Seynhaeve, met wie hij sinds twee jaar een koppel vormt. “Het helpt enorm dat zij me zo steunt in mijn sport”, vertelt Jasper. “We leerden elkaar kennen net voor de coronacrisis losbarstte en gingen in april vorig jaar samenwonen. De voorbije jaren was Ines er steeds bij als er wedstrijden plaatsvonden, wat uiteraard een uitstekende motivatie is.”