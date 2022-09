Triatleet Georg Düll (bijna 50) al paar keer op podium: “Het werk dat ik erin steek, krijg ik nu terugbetaald”

Eind deze maand viert Georg Düll zijn 50ste verjaardag, maar de Aalbeekse triatleet van Duitse afkomst is zoals de wijn: hij wordt alleen maar beter. Begin september werd Düll derde in zijn age group in de Ironman 70.3 van Keulen. “Al het werk dat ik erin steek, krijg ik nu terugbetaald.”

Georg Düll woont sinds 2002 in ons land. Van jongs af aan was hij op sportief vlak een bezige bij. In zijn jeugd deed hij aan atletiek – de meerkamp. “En ik had altijd al een grote interesse in het fietsen. Maar ‘s winters, als het koud was, dacht ik: ik kan nu minder fietsen, dus zou ik beter beginnen te lopen. En toen kwam ik tot de vaststelling dat ik alleen nog het zwemmen erbij moest nemen om aan triatlons te kunnen beginnen. Zo heb ik op mijn 38ste crawl leren zwemmen. Niet evident. Als je zoiets als kind niet hebt geleerd, wordt het moeilijk. Je ziet dat bij heel wat triatleten die pas op latere leeftijd zijn begonnen.”

Düll, die werkt als ingenieur bij Vandewiele in Kortrijk, kende een succesvol 2022. “Normaal focus ik me vooral op halve triatlons, maar in juni heb ik mijn eerste triatlon op de volledige afstand afgewerkt, de Ironman van Hamburg. Ik werd er in mijn leeftijdscategorie elfde op meer dan 200 deelnemers. Daar kon ik zeker mee leven.”

Hawaï te duur

“Leuk om te weten is dat zelfs atleten die na mij geëindigd waren een slot voor het WK op Hawaï gekregen hebben. Normaal waren er enkel tickets voor de beste vijf per categorie, maar er zijn almaar meer triatleten die de kostprijs om naar Hawaï te duur vinden en hun ticket geweigerd hebben. Zo kregen anderen die kans wel. Ik niet, want ik was niet aanwezig op de verplichte podiumceremonie de dag na de wedstrijd. Ik wilde sowieso niet naar Hawaï, omdat je tegenwoordig snel 7.000 tot 8.000 euro kosten maakt om aan die race deel te kunnen nemen.”

Enkele weken geleden werd Düll derde in zijn leeftijdscategorie in de Ironman 70.3 van Keulen. “Ik werd 30ste op 200 deelnemers en derde in mijn leeftijdscategorie, de heren tussen 50 en 55 jaar. Dat was leuk om mee te maken.” Vorig weekend was de Aalbekenaar aan de slag op het BK halve triatlon aan Lac de l’Eau d’Heure. En op 2 oktober wacht de Ironman 70.3 van Barcelona. “Na de voorbije wedstrijden droom ik van een nieuw podium, maar dat zal dat niet evident zijn. In Barcelona kan ik me misschien kwalificeren voor het WK op de halve afstand, maar alles zal afhangen van de kwaliteit van het deelnemersveld. Dat kan je vooraf onmogelijk inschatten.”

Goeie coach

Düll wordt al zes jaar begeleid door Jesse Van Nieuwenhuyse, een naar Vlaams-Brabant uitgeweken Oost-Vlaming. “Een heel goeie coach, want hij slaagt er nog altijd in om me beter te maken. Op mijn leeftijd is dat nochtans niet zo evident. Maar Jesse is heel gedreven. Je voelt dat hij volledig achter zijn atleten staat en ook heel tevreden is als ze succesvol zijn.”

Op 26 september vierde Düll zijn vijftigste verjaardag. “Maar ik voel nog altijd progressie. Dat ik dit jaar al een paar keer op het podium stond, is leuk meegenomen. Al het werk dat ik erin steek, krijg ik nu terugbetaald.”