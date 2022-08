Trialrijder Emile Mattheeuws van het BK naar het WK: “Op artificiële parcours kan ik nog beter”

Motorrijder Emile Mattheeuws uit Oedelem en Sint-Andries is bij de Interns regerend Belgisch kampioen trial. In de huidige BK-tussenstand staat hij na zijn winst zondag in Egem met een mooie voorsprong opnieuw aan de leiding. Dit weekend rijdt hij in eigen land een manche voor het WK.

KAMCE Torhout organiseerde vorig weekend in Egem-Pittem met de 30ste editie van de Trial Kleigroeve een manche voor het BK, de vijfde van de acht. Emile Mattheeuws, die zaterdag Vlaams kampioen werd, won zondag bij de Inters of in vier ronden van acht zones voor het BK. “Het was een zeer intensief weekend, een thuiswedstrijd, van mijn eigen club, met toch wel mooi twee keer die eerste plaats”, glundert de 23-jarige Bruggeling.

In Pittem was het de eerste keer om het BK. De andere manches worden in Wallonië gereden. De Egemse kleiputten zorgden eens voor een ander terrein, een andere ondergrond, zeer droog en zanderig met toch wel aardig wat hellingen. “Die werden eerder door onze club met stenen aangelegd, terwijl het in Wallonië meer natuurlijker is. Toch een groot verschil”, merkt Mattheeuws die zijn nationale titel bij de Inters wil verlengen. “Daar ga ik toch voor en ik ben op de goede weg.”

Trialmotor rijden is als een behendigheidsport niet alleen fysiek zwaar, je moet ook technisch onderlegd zijn. “In Vlaanderen zijn niet zoveel natuurlijke terreinen, kan ik dan ook niet veel oefenen en ben ik sterker op een aangelegd parcours. Op alle vlakken kan ik nog veel progressie maken, maar op iets wat artificieel is, kan ik nog een evolutie maken.”

Dit weekend komt het Wereldkampioenschap Trials naar ons land. In het pittoreske dorpje Comblain-au-Pont, tussen Luik en Durbuy. Er zijn drie evenementen waar zo’n 70 piloten van over de hele wereld samenkomen. Emile is één van onze twee landgenoten in de Trial2 klasse. “Het gaat om de zesde manche op tien. In de tussenstand sta ik nu ongeveer 20ste of op dezelfde positie als vorig jaar, maar er zijn 20 rijders meer. Ik hoop om de komende wedstrijden steeds beter te doen. Het gaat goed, maar ik ben realistisch genoeg om te weten wat uiteindelijk mogelijk is.”

Druk jaar

Het is overigens een druk jaar voor Mattheeuws. Als fabrieksrijder voor Vertigo, een Spaans merk uit de buurt van Barcelona, heeft hij begon dit jaar besloten om ook aan het Frans kampioenschap mee te doen, net als het Europees. “Ik heb tevens een Franse meerdaagse en een Schotse zesdaagse gereden. Iedere dag acht uur op de motor, 150 km in de velden, bergen en rivieren. Ik probeer mee te pikken wat ik kan, met het BK als hoofddoel en om zo hoog mogelijk op het WK te eindigen. Daarnaast moet ik het financieel zien rond te krijgen. Er is sponsoring, maar het mag iets meer. In België niet zo gemakkelijk. Ik geef triallessen aan jongeren, alsook klimmuurlessen en -activiteiten. Met mijn diploma aan Vives in Torhout kan dat. Net als voor de personal training, in Paramount Gym in Brugge, bij Bart Penez, zelf een endurorijder en motorliefhebber”, besluit Emile Mattheeuws. (ACR)