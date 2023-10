Trialrijder Emile Mattheeuws is opnieuw Belgisch kampioen

In Bergen is er nog de laatste manche van het BK trialmotor, maar Emile Mattheeuws is nu al zeker van een nieuwe nationale titel bij de Inters, de hoogste reeks in ons land. “Procentueel ben ik verbeterd en ik presteerde opnieuw iets constanter”, aldus de kampioen.

Emile Mattheeuws, lid van KAMCE Trial Team en fabrieksrijder voor het Spaanse Vertigo Motors, kroonde zich na de voorbije twee jaar opnieuw tot Belgisch kampioen. “Meteen bevestigen was niet evident”, vindt hij. “Iedereen verwachtte mij terug als eerste maar je moet het toch doen. Ik ben nu vooral opgelucht en blij dat het gelukt is.”

Foutloos parcours

Het BK voor Inters bestaat uit acht manches. De laatste is in Bergen op 12 november. Het voorbije weekend in Vertus verzekerde Emile zich al van een nieuwe titel. “Vorig jaar had ik op dat parcours in de Franse Champagnestreek zo’n twintig strafpunten. Nu verliep het foutloos. Dit toont aan dat ik opnieuw progressie heb gemaakt. Uiteraard is er de ervaring en vooral mijn zelfzekerheid. Vertrouwen hebben. In het verleden trok ik naar de wedstrijden met de vraag of ik het wel aankon. Er was enige twijfel. Nu weet ik dat ik diverse zones aankan”, klinkt de 24-jarige trialrijder uit Oedelem.

Emile neemt ook mee wat hij op de manches van het EK en WK heeft bereikt. Het Europees kampioenschap heeft hij niet uitgereden. Het WK wel, waarin hij een plaats bij de eerste twintig kon bemachtigen. “Op internationaal vlak wil ik naar volgend jaar toe toch nog verbeteren. In de hoogste categorie wil ik de grote, hoge en vooral technische obstakels beter doen. In ons land is dat echter wel wat moeilijker om erop te trainen. Het duurt dus wat langer om dit geleerd onder de knie te krijgen.”

Emile helpt een handje in een badkamerbedrijf en is als zelfstandige bezig met trialtrainingen en -lessen en hij wordt gevraagd voor evenementen. “Zo ben ik nu rond het thema Halloween te gast in Walibi, waar ik met BMX’ers en een trialfietser een show verzorg”, besluit de kampioen. (ACR)