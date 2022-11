Trialrijder Emile Mattheeuws behaalt opnieuw Belgische kampioenstitel: “Het gaat steeds beter, ook bij de internationale wedstrijden”

In Bergen heeft op zondag 13 november de laatste manche van het BK trialmotor plaats. Emile Mattheeuws uit Oedelem en Sint-Andries rijdt er in de Inters of de hoogste reeks en is ondertussen opnieuw zeker van de nationale titel. Vorig jaar werd hij ook al Belgisch kampioen.

Emile Mattheeuws, lid van KAMCE Trial Team en fabrieksrijder voor het Spaanse Vertigo Motors, kroonde zich vorig jaar tot Belgisch kampioen en was hiermee de eerste West-Vlaming ooit die deze titel behaalde. “Meteen bevestigen was niet evident”, vindt hij. “Het waren dezelfde tegenstanders. Het verschil in punten was wel iets groter.”

Het BK voor Inters bestaat uit acht manches: Chaumont-Gistoux, Bertrix, Bilstain, Wavre, Pittem/ Egem, Feluy, Vertus en tenslotte Bergen. Met uitzondering van Bertrix, waar hij tweede werd, won Emile alle manches. Dichter bij huis, in Egem/ Pittem was hij ook goed voor de Vlaamse titel VMBB.

Meteen bevestigen na vorige titel was niet evident: de tegenstanders waren dezelfde

Frans kampioenschap

In het buitenland nam Emile verder deel aan het Frans kampioenschap, zat hij op zijn motor voor het EK Trial European Red Class of de hoogste reeks met onder andere een knappe vierde plaats in Breal Sous Montfort in Frankrijk. En nam hij deel aan het WK Trial 2 voor alle leeftijden. “Er waren met vijftig deelnemers veel meer rijders. Mijn positie op plaats 15 tot 20 bleef dezelfde. Procentueel ben ik dus wel verbeterd. Ik presteerde ook iets constanter en in de jongste wedstrijden ging het steeds iets beter.”

Emile maakte als enige Vlaming deel uit van het Belgische team tijdens de Trial der Naties in het Italiaanse Monza waar ons land zevende werd.

“Het is een drukke agenda. Na onder andere een zesdaagse in Schotland geef ik als zelfstandige trialtrainingen en kan ik worden gevraagd voor events. Zo was ik de voorbije week rond het thema Halloween te gast in Walibi, waar ik met BMX-ers en een trialfietser een show verzorgde.”

“Halfweg december doe ik sportief nog een indoorwedstrijd in Zwitserland.” (ACR)