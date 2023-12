“Trainer of trainingsschema’s, dat is echt niets voor mij”: duursporter Kristof Declerck mikt op top tien in de Hel van Kasterlee

Kristof Declerck (40) heeft zich ten volle voorbereid op een nieuwe deelname aan de Hel van Kasterlee, nu zondag. De duursporter uit Koksijde hoopt zonder pech een plaats bij de eerste tien te halen. “Top vijf zou natuurlijk nog mooier zijn. Maar mijn droom is nog een plaats beter te doen dan mijn derde plaats in 2021.”

Kristof Declerck houdt van sporten waarin hij zijn grenzen kan verleggen. Als gewezen wielrenner bij de liefhebbers beklom hij in mei 2020 in coronatijden op de fiets 537 keer de Hoge Blekker. De hoogste duin in ons land was voor hem een Everesting Challenge van 15 uur en 22 minuten, goed voor 341 kilometer. Ervoor reed Kristof, in duo met Kevin Van Hoovels, een wedstrijd op de Mont Blanc. Een uitdaging van 270 kilometer, waarvan 20 kilometer te voet met de fiets op de schouder.

De Hel van Kasterlee bestaat uit 15 kilometer lopen, 117 kilometer mountainbiken, en 30 kilometer lopen. Kristofs eerste deelname aan die zware duatlon dateert van 2006, en was meteen goed voor een elfde plaats. Vanaf 2016 nam hij elk jaar deel aan de Hel, met uitzondering van vorig jaar toen hij geblesseerd moest afhaken. Daarvoor schoof hij in drie edities telkens een plaatsje op, tot een derde sterk in 2021, in 7 u. 22’05”, op ongeveer twintig minuten van favoriet Seppe Odeyn.

Materiaalslag

“Het blijft op de eerste plaats een materiaalslag”, vindt hij. “Hoe goed je ook bent. In het slijk en de modder kan er met de fiets van alles gebeuren. Een lekke band of iets dat stuk is. Daarnaast is er het niveau dat jaarlijks stijgt. Maar als alles een beetje in zijn plooi valt en de vorm goed is, lijkt voor mij veel mogelijk, zoals opnieuw een plaats bij de eerste tien.”

“Nu, is het niet zo, dan zal ik daarvan niet echt wakker liggen. In april heb ik in de Spaanse Sierra Nevada een wedstrijd van 180 kilometer gelopen. Bijna halfweg moest ik met gezondheidsproblemen opgeven. Ik kan dat gemakkelijk plaatsen, binnen een hobby die ik heel graag doe. Het blijft voor mij een soort levensstijl. Sporten is voor mij ook een sociaal gebeuren, vooral in het weekend, tijdens wedstrijden, waar ik veel mensen wil inspireren.”

Als kind deed Kristof niet aan sport. Hij groeide op op een boerderij en was dus vaak buiten. Een trainer heeft hij nooit gehad. “Een schema, dat is niets voor mij. Mijn dagen zijn door mijn job zo onregelmatig. Dat zou simpelweg niet lukken. Ik werk als kraanman-machinist van een grote machine, en verblijf drie vierden van het jaar op hotel, vooral in het buitenland.”

Extreem, graag

Kristofs grootste kwaliteit is dat hij snel recupereert. Essentieel voor een duursporter. Hij houdt van extreme uitdagingen, onder het motto: hoe zwaarder, hoe beter. “Liefst op kracht. Dit jaar heb ik onder andere in het voorjaar de Sallandtrail van 80 kilometer in Nederland gewonnen. In de zomer was er op de fiets de Hardennes Gravel Tour in Houffalize van 750 kilometer. In oktober volgde een tweede plaats op de Indian Summer, het Nederlands kampioenschap Ultratail of 104 kilometer lopen.”

Kristof trok onlangs ter voorbereiding op de Hel van Kasterlee voor tien dagen naar Portugal. “Vooral om te lopen en te fietsen. Ik ben nu veertig jaar en blijf sommige uitdagingen aangaan.” Zo heeft de Koksijdenaar nog diverse zaken op zijn bucket list staan. Zoals naar Spanje fietsen, naar zijn zuster in Calpe. En ooit eens de wereld rondfietsen.

“Dat zal pas over tien jaar mogelijk zijn, als de dochter op eigen benen staat. Daarnaast zijn er nog voldoende challenges die ik mee mogelijk kan maken dankzij mijn trouwe sponsors, zoals De Sauteuse in Middelkerke en Dwight Desaever, die als ex-semiprof in het wielrennen mij met het nodige materiaal ondersteunt. Hij begint in het voorjaar van 2024, na Harelbeke, met een gespecialiseerde fietszaak in Veurne.” (ACR)