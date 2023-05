TP Yper dit jaar voor het eerst ook actief in interclub padel

Ongeveer negen maanden na de opening van de padelvelden aan het Augustijnenpark brengt TP Yper voor het eerst een handvol ploegen in competitie voor het interclubseizoen. Elke club heeft ook een interclubleider nodig en in Ieper is dat Thomas Ketels (32).

Thomas Ketels is al van kleins af betrokken bij de tennisclub en sprong vorig jaar mee op de kar van de padelclub. “Er is een nauwe samenwerking tussen de beide clubs en sinds kort gaan we als TP Yper door het leven”, weet hij. “Ons complex telt vier outdoor velden en ik ben hier onder meer actief als interclubleider en lesgever. Momenteel volg ik nog een bijkomende cursus tot padeltrainer. In juli zal ik eveneens tornooileider zijn van ons eerste padeltornooi.”

In het tennis is Thomas al tien jaar interclubleider. “Dat zorgt dus dat ik snel een vertrouwd gevoel had, want de grote lijnen zijn dezelfde. We kregen bovendien nog een briefing van de federatie. Het zijn vijf heel drukke weekends. Ik ben hier constant aanwezig als aanspreekpunt en daarnaast sta ik in voor de administratieve zaken. Er kruipt veel tijd in, maar ik doe het graag.”

TP Yper brengt in het eerste jaar meteen vijf ploegen in stelling. “Vier herenploegen en een damesploeg. Bij de heren zijn er twee ploegen op het niveau P100 en twee P200. Bij de dames gaat het om de reeks P50. Er wordt respectievelijk op vrijdagavond, zaterdagnamiddag en zondagvoormiddag gespeeld. Elke ploeg heeft een kapitein, die persoon is dan het aanspreekpunt van de interclubleider.”

Vijf ploegen

“Je merkt dat het leeft en er ontstaan hechte vriendschappen. Zelf neem ik deel met de thuismatchen van de P200-ploegen. Na de poulefase volgen eventuele eindrondes. De finales staan eind juni gepland. Begin juli maken we ons dan op voor ons eerste tornooi.” Intussen zijn we drie van de vijf pouleweekends ver. “Een aantal ploegen maken nog kans om door te stoten naar de eindronde. We zien wel, ik denk dat het sowieso een geslaagd debuutjaar zal zijn”, besluit de Ieperling die kwaliteitsmanager is bij Leman Decorations. (API)

Info: TP Yper op Facebook en Instagram.