TP Yper A gaat voor Vlaamse padeltitel in Vilvoorde : “Kers op de taart zetten”

Drie Ieperse interclubploegen stonden in de finale van de eindronde padel. De gemengde ploegen namen het op in een Iepers onderonsje, de 40-plussers verloren nipt na een ongeziene thriller.

Vrijdagavond vormde Y Padel het decor van een Ieperse finale in de gemengde interclub (tot 450 punten). TP Yper A, onder leiding van kapitein Charlotte Carron (36), trok aan het langste eind. “We verwachtten een moeilijke tegenstander en dat was ook het geval”, vertelt Charlotte. “Het werd 2-2 en uiteindelijk wonnen wij op basis van gewonnen sets. Het was een speciale finale, aangezien je speelt tegen mensen die je goed kent. Zo is Ann Beel als een zus voor mij en ook met de andere dames Famke Dewachter en Lara Vanallemeersch speelde ik al tornooien.” De eerdere rondes leken een walk in the park voor de ploeg waar ook Flore De Smet (26), Nick Neyt (31) en Guillermo Bottecchia (35) deel van uitmaken. “Op basis van de cijfers misschien wel, maar zeker in Jabbeke hebben we stevig moeten knokken. We zijn vooral heel trots dat we de Ieperse eer mogen vertegenwoordigen in Vilvoorde. Ik ben blij dat het indoor is, zo zal de bal goed botsen tegen de ruiten.”

Zondagmorgen

Intussen werd er geloot. “We zijn vrij in de kwartfinales. In de halve finales treffen we zondagmorgen de winnaar van Pittem of Lanaken. Het zou een droom zijn om de titel te pakken. We zijn allemaal competitief ingesteld en we willen graag de kers op de taart zetten. Het is natuurlijk moeilijk in te schatten hoe sterk de tegenstanders zijn. Zondagmorgen kunnen we rekenen op Matthias Cornette, die Guillermo zal vervangen. Ik denk dat er een aantal supporters zullen afkomen naar Vilvoorde. Het wordt sowieso onvergetelijk”, zegt Charlotte.

Sociale aspect

Ook TP Yper B heeft er dus een mooi parcours op zitten. “Wij zijn trots dat we de finale bereikten”, vertelt Lara Vanallemeersch (23). Zij vormde een vijftal in de finale met haar vriend Jarne Lamkowski (23), Stefan Dewachter (57), Famke Dewachter (22) en Ann Beel (35). “Natuurlijk win je liever, maar we waren vooraf zeker de underdog. We slaagden er in om twee matchen te winnen en konden hen het vuur aan de schenen leggen. Het was een fantastische ervaring en je voelt dat de hele club meeleeft. Er ontstonden de voorbije maanden hechte vriendschappen. Naast het sportieve is het sociale aspect even belangrijk.”

We zien de Ieperse 40-plussers Vincent Heughebaert, Sandy Decommer, Andres Van de Weghe, Stefan Dewachter, Kris Bonduelle en Mike Vanspranghe. © gf

Daags na de Ieperse finale kwamen ook de 40-plussers in actie. In Waregem gaven ze Deinze partij en het werd een ongeziene thriller: 2-2 in matchen, 4-4 in sets en 33-32 in games. “In de laatste match kregen we vier kansen om het af te maken, maar we verzuimden en zo verloren we met één game verschil. Dat was serieus balen”, zegt kapitein Andres Van de Weghe (47). Ook Sandy Decommer (50), Kris Bonduelle (54) en Stefan Dewachter (57) speelden mee in de finale. Eerder speelden ook Mike Vanspranghe, Claude Synaeve en Vincent Heughebaert mee met ons. “Het smaakt naar meer, maar ik denk dat ik het nu even rustiger zal aanpakken. Tussen juni en nu speelde ik 57 matchen.”