Touch Rugby vervangt RugbyFit van Beernemse Rugbyclub: “Nu met eerste toernooi”

De Rugbyclub van Beernem organiseert voor het eerst een Social Touch Toernooi. Die contactloze variant van rugby maakt sinds kort deel uit van de werking van de sportclub en is volgens voorzitter Johannes Mortier een leuke manier om je conditie op peil te houden.

Touch Rugby is een contactloze variant van rugby en wordt door man, vrouw, jong en oud door elkaar gespeeld. Een tijdje geleden werd het spel voor het eerst geïntroduceerd in de trainingen ‘RugbyFit’ van de Beernemse rugbyclub. “We waren met RugbyFit pionier in België met het aanbieden van conditietraining op de club voor niet spelers”, vertelt Mortier. “Een tijdje terug introduceerden we Touch Rugby in RugbyFit omdat het een leuke manier is om je fitheid te trainen.”

Verder groeien

Een aantal leden die regelmatig met de conditietrainingen van Rugbyfit meevolgden, verdiepten zich in Touch Rugby om het nieuwe initiatief verder uit te werken. “Ze werden hierin ook begeleid door Touch Belgium, de federatie voor Touch Rugby”, gaat de voorzitter verder. “Nu de leden wat meer onderbouwd zijn in het spel van Touch Rugby vinden we het als club belangrijk om het kader te maken waarin dit verder kan groeien. Daarom verleggen we de focus van conditietraining naar het spel Touch Rugby en hielden we ‘Touch Rugby Beernem’ boven de doopvont.”

Volgens Mortier past de nieuwe werking binnen hun visie om een brede club uit te bouwen. “Het is belangrijk dat alle leden van een gezin sportief betrokken kunnen zijn bij onze club. Dit zal ons ook helpen om andere doelen binnen de club verder aan te pakken en onze werking te doen groeien. Bovendien geeft dit ons de kans om voor het eerst een Social Touch Toernooi te organiseren op zaterdag 7 oktober.”

Tijdens die wedstrijd zijn spelers van verschillende niveaus welkom. De organisatoren zullen de deelnemers mixen zodat iedereen wedstrijden kan spelen. “Omdat onze touchploeg nieuw is, hopen we dat er veel ervaren spelers van nabije clubs zullen deelnemen. Ook mensen die willen proeven van dit intense, maar contactloze rugbyspel zijn welkom”, gaat Mortier verder.

Het toernooi op 7/10 vat aan om 9.30 uur, een half uurtje later begint de opwarming en initiatie. Vanaf 10u30 starten de eerste wedstrijden. Na 12 uur wordt nagekaart met eten en drinken. Inschrijven: www.twizzit.com/go/socialtouchbeernem.