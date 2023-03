Tore Devos trekt met Apolloon naar Eynatten voor tweede play-offmatch: “We hebben niets meer te verliezen”

Handbalclub Apolloon Kortrijk Spurs verloor vorig weekend zijn eerste wedstrijd van de play-offs kansloos met 20-28 van Sasja HC. Zaterdag staat de trip naar leider HC Eynatten-Raeren gepland.

Apolloon Spurs zet de negatieve spiraal van de reguliere competitie verder. Toen werd slechts één van de laatste zes wedstrijden tot een goed einde gebracht. “Toch wel een vreemde vaststelling. We begonnen de competitie heel goed met overwinningen tegen ploegen waarvan we verondersteld waren te winnen, maar ook tegen sterke tegenstanders”, vertelt Tore Devos (26). “In de terugronde was dit niet meer het geval. Toch sleepten we nog play-offs uit de brand. We begonnen dan ook met een goed gevoel aan die eindronde als zesde. Al vlug werd die positieve ingesteldheid de kop ingedrukt, na een slechte start tegen Sasja. Meteen stonden we vier punten in het krijt, een achterstand die we nooit meer zouden rechtzetten. We kwamen nooit in ons spel. In de tweede helft ging het iets beter, maar nog niet goed genoeg. Bij de rust hadden we vijf punten goed te maken, een kloof die op het bord bleef staan. Tot minuut vijftig was er nog een waterkansje, maar teveel balverliezen en verkeerde shotkeuzes nekten ons definitief. Defensief viel het nog mee, maar door slechte offence liepen we telkens tegen een fastbreak aan.”

Dit weekend staat met HC Eynatten-Raeren de leider uit de reguliere competitie tegenover Tore en zijn ploegmaats. “Het zal er nu vooral op aan komen om ons vertrouwen terug te winnen, nu dat toch een flinke knauw kreeg. Het zal niet evident zijn om ons normale spel terug te vinden. De oudere spelers zullen de youngsters mee op sleeptouw moeten nemen. Tegen Eynatten kunnen we ons geen foutjes veroorloven. We willen vooral een goeie wedstrijd spelen. Verlies zou geen ramp zijn na een goede partij, dan kunnen we naar de volgende wedstrijd met een goed gevoel. Toch gaan we proberen hen het vuur aan de schenen te leggen. We hebben niets te verliezen”, aldus de Kortrijkzaan.