Topprestatie van dansschool Dance-Control uit Kortrijk op Europees kampioenschap streetdance

Afgelopen weekend vond in het Duitse kalkar de UDO European Street Dance Championships 2023 plaats. Ook dansschool Dance-Control uit Kortrijk was er aanwezig met haar beste dansers en danseressen en duidelijk met succes.

DC-Crew onder leiding van Ryanne J. Vh slaagden erin om op een derde plaats te eindigen in de ijzersterke categorie U16 Novice, waarmee DC-crew meteen België op de kaart zette binnen de wereld van streetdance en zo de bronzen plak richting Kortrijk mocht meenemen.

Axelle Deconinck uit Kuurne die hiphopdocent is bij Dance-Control en Frauke Stormezand werden beiden met hun gebrachte solo in hun categorie Hiphop Freestyle Europees kampioen. Ook de dansprestatie van het duo Yente Lampaert uit Kuurne en Lise Dumont uit Ooigem viel in de smaak van de jury. Het dansduo eindigde achtste van de 35 deelnemers, gevolgd met een tiende plaats door hun collega’s Fe Devos eveneens uit Kuurne en Lieze Syx.

Na hun topprestatie van afgelopen weekend kijken alle dansers al uit naar het WK in Blackpool (Engeland, red.). Dat kampioenschap vindt plaats van 23 tot 28 augustus. (BRU)