Topper tussen dames van HBC Izegem en Knack Roeselare: “Izegem is en blijft altijd een beetje thuiskomen”

Zaterdag staat de derby en topper tussen HBC Izegem en KHT Roeselare op het menu bij de dames. Justine Desmet is nu acht jaar actief bij Roeselare en speelde voordien zo’n zeven jaar bij Izegem. Daar speelde ze samen met Stéphanie Vandermersch, die nu coach is bij HBCI.

“We verwachten een match waarin we de tegenstander zeker niet mogen onderschatten”, opent de 29-jarige linker opbouwer Justine Desmet uit Meulebeke, die leerkracht is aan de VABI in Roeselare. “HBCI heeft technisch sterke speelsters, weliswaar een jong team, die een mooi potje handbal zullen vertonen. Spelen tegen Izegem is en blijft altijd een beetje thuiskomen. Het is de plaats waar ik de liefde voor handbal heb leren kennen. Ik heb nog steeds connecties in Izegem. Mijn broer speelt er ook nog.”

“Sowieso is dit een belangrijke match. Wij onderschatten niemand, maar spelen telkens extra scherp. Na de lange winterstop is alles mogelijk wat de titel betreft. We moeten opnieuw wedstrijdritme opdoen. Als we kijken naar onze vorige matchen maken we zeker aanspraak op de titel, maar we hadden geen ideale voorbereiding door corona, blessures… Maar alles is nog mogelijk.”

“Mijn ambities zijn bevestigd bij mijn huidige ploeg. Ik zou graag op het einde van het seizoen een mooi kampioenschap vieren. Helaas kan ik door blessure niet meespelen in de derby tegen mijn ex-club Izegem. Verder zijn er gelukkig geen blessures in ons team om de topper van zaterdag te starten.”

Blij weerzien

“Roeselare is leider in het regioklassement en heeft nog geen enkele match verloren. Ik verwacht dat ze er zaterdag zullen staan en dat we het niet makkelijk zullen krijgen”, weet coach van HBC Izegem Stéphanie Vandermersch (30) uit Izegem, die fiscaal accountant is. “Ik hoop vooral dat we er een leuke en spannende match kunnen van maken.”

“Bij Roeselare doen er twee speelsters mee waarmee ik nog samenspeelde bij HBC Izegem: Bieke Vanhauwaert en Justine Desmet. Het is leuk om hen terug te zien en te zien dat ook zij de sport nog steeds een warm hart toedragen. Maar extra motivatie is dat niet echt voor mij als coach. Als ik zelf op het veld zou staan tegenover hen zou dat anders zijn.”

“Met de regio hebben we geen brede kern, maar we zijn ervan overtuigd dat we een sterke ploeg hebben, met een mix van ervaring en jong geweld. De regio bestaat hoofdzakelijk uit speelsters die zijn overgekomen van de jeugd en voor hen is dit vooral een jaar om veel bij te leren. Ze hebben reeds meerdere keren bewezen dat ze met hun inzet en samenspel mooie resultaten kunnen behalen.”

“Momenteel staan we tweede in het klassement, na Roeselare. Het wordt moeilijk om nog over hen te springen, veel zal afhangen van het resultaat van de match van zaterdag. In het klassement hebben wij twee verloren matchen: één tegen Roeselare en helaas ook een forfait wegens te weinig speelsters. Het is ook zo dat wij sowieso niet kunnen overgaan omdat wij buiten competitie spelen.”

Niet getwijfeld

“Vorig jaar had ik aangegeven dat ik nog iets wou betekenen voor de club, maar zelf niet ging spelen. Toen de vraag kwam of ik het zag zitten om assistent-trainer en coach van de regio te worden, heb ik dan ook niet getwijfeld.”

“Momenteel missen we Katrien Vanackere wegens hamstringblessure. Het is moeilijk in te schatten wanneer ze terug kan spelen, de revalidatie is tot nu toe niet altijd verlopen zoals verwacht. We hopen dat ze dit seizoen toch nog enkele matchen zal kunnen spelen.”

(RV)