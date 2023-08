Topdansers op WK in Proximus Theater van Plopsaland: “Dit stond op mijn bucketlist”

Bijna drie jaar is Dimitri Covent (37) al bezig om het Wereldkampioenschap IDO World Jazz/Ballet-Modern naar België te halen, en hij koos doelbewust om dat WK te organiseren in het Proximus Theater van Plopsaland De Panne. Deze danscompetitie met meer dan 3.000 internationale deelnemers loopt van 27 november tot en met 3 december. Je kan nu al tickets kopen.

“In 2006 ben ik samen met mijn zus Vanessa dansstudio KreaDance DiVa in Wevelgem begonnen”, vertelt Dimitri. “In de regio Wevelgem, Zwalm en Oudenaarde telt onze vereniging na al die jaren toch zo’n 1.000 leerlingen. Choreo en lesgeven zijn echt mijn ding, maar ik zetel ook als jurylid in internationale danswedstrijden en ik organiseer graag projecten. Dit WK naar ons land halen stond al lang op mijn bucketlist en je mag dit gerust de Olympische Spelen van het dansen noemen. Zoiets doe je natuurlijk niet in je eentje, maar ik kreeg de steun van de BULDO, de Belgische Unie van Leraren in Dans en Omgangsvormen, waar ik lid van ben. Ook op de steun van de gemeente De Panne en Plopsa kon ik rekenen. Het WK wordt georganiseerd onder de vleugels van de in 1981 opgerichte vzw IDO (International Dance Organization), een dans- en danssportfederatie die meer dan 500.000 dansers wereldwijd uit alle werelddelen vertegenwoordigt. Voor het WK zijn er al preregistraties uit de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Slovenië, Servië, Kroatië, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Net zoals in heel wat andere sporten mogen nationale kampioenen en geselecteerden in dit WK deelnemen aan de competitie jazzballet of moderne stijl. Jazzballet is vooral heel technisch, terwijl je bij moderne dans meer creativiteit aan de dag kunt leggen. Daarnaast zijn er verschillende categorieën zoals solo, duo, small group en formatie, en er is ook een opdeling volgens leeftijd.” Dimitri wilde om diverse redenen het WK in De Panne organiseren. “Ik heb hier zelf mijn hart verloren, maar ook de deelnemers blijken van De Panne, Plopsa en de zee te houden. Dat is duidelijk geworden uit de stages waaraan een aantal deelnemers hier al meermaals hebben deelgenomen. De Panne is een aantrekkelijke toeristische gemeente, met voldoende accommodatie voor de dansers én voor het publiek, want dat is niet evident. Er is uiteraard het Plopsa Hotel, maar er zijn ook verscheidene andere hotels en jeugdverblijven, en om duizenden mensen een hele week onderdak te bieden, is dat absoluut een vereiste.”

Zomerstage

“De zomerstage in De Panne is eigenlijk al een voorproefje voor de deelnemers aan het WK en we mogen ook dit jaar weer een aantal ‘ouwe getrouwen’ verwelkomen. Die stageweek wordt er zo’n zes uur per dag gedanst, maar veel lesgevers en cursisten komen graag naar De Panne, omdat het een leuke zomerse locatie is en ook de accommodatie van Sporthal De Oosthoek waarderen ze enorm. Een van de grote namen die we deze zomer opnieuw konden strikken is Dane Bates (35) uit Londen. Hij is een van de meest gevraagde choreografen ter wereld, en hij is docent en dansproducer”, zegt Dimitri.

“Hoewel mijn agenda aardig is volgeboekt, wil ik deze stage in De Panne voor geen geld missen,” lacht Dane. Ook Tian Cehic, een wereldkampioen uit Slovenië, Camilla Hanssen uit Noorwegen, Tanner Bond uit Zuid-Afrika, Tommy Gryson (choreograaf van K3) en Femke Van Becelaere uit België, en goede vriendin Elena Gambardella uit Italië en bekend van de Waalse televisie tekenen present voor de zomerstage. “Door het hoge niveau is het voor België erg moeilijk om mee te strijden met de top, niettegenstaande dat ons land zich vorig jaar met enkele solo’s en duo’s kon settelen in de subtop”, geeft Dimitri nog mee. “Zo werden er van onze dansers vierde in duo modern en vierde in solo modern.”

Info: www.idc-belgium.com