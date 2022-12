Tom Vanhove stopt als speler van de Belgian Bulls

Tom Vanhove (39) uit Blankenberge stopt na achttien jaar als speler bij de nationale ploeg goalbal, ook wel de Belgian Bulls genoemd. “Het is tijd om het af te ronden”, vertelt hij.

“Ik kan terugblikken op een heel mooie carrière met veel mooie herinneringen en hoogtepunten. Het brons op het wereldkampioenschap in Malmö in 2018 en de twee deelnames aan de Paralympics in London 2012 en Tokyo 2020 springen er natuurlijk uit, maar er zijn zoveel andere unieke momenten om op terug te kijken.”

“Het zijn sinds het WK-brons drukke jaren geweest. Ik wil nu wat meer focus op het gezin. Terug een cyclus opstarten richting de World Games zie ik niet zo zitten. Fysiek is dat geen probleem, maar alle andere opofferingen. Plus: er staan ook al meer jongeren klaar dan een paar jaar geleden.”

Goalball is een balsport die uitsluitend wordt beoefend door personen met een visuele beperking. De bedoeling is om doelpunten te scoren door de bal in het kamp van de tegenstander te rollen, terwijl de verdedigers van de tegenpartij de bal proberen tegen te houden met hun lichaam.

Onverwacht

Tom Vanhove maakte zijn nationaal goalbaldebuut op het EK B-divisie in Tjechië in 2006. Het stopzetten komt misschien wat onverwacht, want hij nam deze maand met de Belgian Bulls nog deel aan het WK goalbal in Portugal, waar ze hun doelstelling, de kwartfinales, echter niet konden bereiken. Vorig jaar rond dezelfde periode nam ook zijn broer Bruno Vanhove de beslissing om bij de nationale goalbalploeg te stoppen. Tom bedankt alvast iedereen die de afgelopen 18 jaar aan zijn sportieve carrière heeft mee gewerkt.

“Mijn Brugse club ViGe Noordzee, de federatie G-Sport Vlaanderen, Paralympic Team Belgium, mijn werkgever N-Allo / ENGIE en de vele familie, vrienden en natuurlijk mijn partner. Ik heb verder ook de Paralympische beweging zien evolueren van een onbekende beweging naar een dynamische beweging die op het zelfde voetstuk mag staan als Team Belgium en daar ben ik trots op”, aldus Tom Vanhove. “Zelf neem ik nu wat meer tijd voor mijn familie, onze twee kinderen Ella en Stan en andere uitdagingen. Ik blijf nog actief binnen het goalball als clubspeler en misschien ooit in een andere taak.”

Na Bruno verdwijnt met Tom een tweede Vanhove – van de zesling die in de zomer van 1983 in Blankenberge werd geboren – uit de nationale goalbalploeg. Arne Vanhove maakt wel nog deel uit van de Belgian Bulls.

(ACR/ Foto ACR)