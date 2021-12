Tom Demunter (35) is Vlaams én Belgisch kampioen gewichtheffen: “Daarna nog op podium gestaan”

Indrukwekkend. Dat is het minste wat je kan zeggen van de prestaties die Tom Demunter (35) dit jaar geleverd heeft. Was de Waregemnaar tot voor kort bekend als lokaal politicus die ook acteert bij De Zingende Sterren, dan is hij nu de man die zowel Vlaams als Belgisch kampioen gewichtheffen is geworden in zijn klasse. “Ik was zelf stomverbaasd.”

Omdat Tom Demunter die Belgische titel een maand geleden zonder één enkele supporter moest zien te behalen in het 200 kilometer verder gelegen Seraing, had hij gehoopt om op zondag 18 december zijn kunsten als versbakken gewichtheffer te kunnen tonen in zijn eigen stad. Helaas, de stijgende coronacijfers en verstrengde maatregelen maken dat de jaarlijkse ‘Internationale master wedstrijd en Ladies Open’ is uitgesteld naar 2 juli volgend jaar. Pech dus voor Tom.

“Dat is niet plezant,”, zegt de man die dit jaarlijkse evenement mee op touw zet in de Zeswegenstraat 120, “maar het is wat het is. Ik had uiteraard graag getoond aan familie, vrienden en kennissen wat ik in mijn mars heb met de halters, want ze zouden allemaal present zijn.”

Het blijft opmerkelijk dat je als nieuwkomer 75 en 85 kg aan zware gewichten in de lucht hebt gestoken. Hoe lukte dat zo vlot?

“Ik heb in korte tijd toch behoorlijk wat getraind en ik ben ook wel enigszins vertrouwd met zware gewichten. Zo heb ik in het verleden aan kogelstoten en aan hamerslingeren gedaan. In mijn klasse M35 (leeftijdscategorie van 35 tot 39, red.) was de concurrentie ook niet groot, maar ik heb de tegenstand toch wel mooi achter mij gelaten om eerst Vlaams en daarna Belgisch Kampioen masters Olympisch gewichtheffen te worden in diezelfde categorie.”

De laatste prestatie heb je geleverd in een weekend dat je met De Zingende Sterren op het podium stond. Je hebt precies niet veel slaap nodig.

“Dat kan je wel zeggen. De vrijdagavond was er repetitie met ons revuegezelschap. Het was dus middernacht tegen dat ik in mijn bed lag. De volgende ochtend moest ik tegen 8 uur in Seraing zijn en dus moest ik al om 5 uur uit mijn bed. De wedstrijd vond in de voormiddag plaats waarna rond 14 uur nog de podiumceremonie moest plaatsvinden. Daarna moest ik me naar huis reppen want ’s avonds werd ik als acteur verwacht in De Schakel voor een volgende voorstelling van De Zingende Sterren. Het was een druk weekend, dat wel (lacht).”

Wat zijn de verdere plannen als gewichtheffer?

“Ik ga nu, in samenspraak met mijn trainer Jozef Lazou, toewerken naar het Europees kampioenschap en het wereldkampioenschap gewichtheffen voor de klasse M40 (leeftijdscategorie 40 tot 44, red). Dat betekent dat ik nu vijf jaar de tijd heb om te oefenen op mijn techniek zodat ik niet langer alleen maar steun op brute kracht en mijn rug dus wat leer te sparen.”

De coronaperiode is een beetje dubbel voor je. Je hebt een nieuwe passie ontdekt maar je hebt ook je vader verloren aan het virus.

“Inderdaad, ik blijf het daar bijzonder moeilijk mee hebben. Zo ben ik dit jaar op 17 juli getrouwd zonder dat mijn ouders er bij waren. Mijn ma stierf vijf jaar geleden al aan kanker. Ik heb ze allebei hard gemist op mijn trouwdatum, want ik had een uitstekende band met hen. Mijn vader is een van de meest integere mensen die ik gekend heb. Ik heb me al dikwijls de vraag gesteld: wat zou hij denken over de dingen waar ik nu mee bezig ben?”

Tot in april was je gemeenteraadslid van de partij Vooruit in Waregem. Heb je spijt dat je door je werk bent moeten stoppen in de politiek?

“Toch wel, want ik ben een sociaal persoon die zich graag inzet voor anderen en ik hou er ook wel van om plaatselijke dossiers helemaal uit te spitten. Ik had dus graag verder gedaan, want het was een zeer toffe hobby. Dat ik mijn mandaat als gemeenteraadslid moest neerleggen, komt door de scheiding der machten. Als assistent griffier bij de arbeidsrechtbank van Gent behoor ik tot de rechterlijke macht, een gemeenteraadslid tot de uitvoerende macht. Ik heb geaarzeld of ik de nieuwe job zou aannemen. Dat ik het toch gedaan heb, komt omdat ik in mijn nieuwe job als ambtenaar levenslange werkzekerheid heb. Dat sla je toch niet zomaar af.”

Je bent hier geboren en getogen en als gewezen oppositieraadslid een kritisch observator. Hoe kijk je aan tegen Waregem?

“Op een positieve manier, want ik ben een fiere Waregemnaar en maak dat ook regelmatig eens duidelijk. Op het werk durf ik al eens al zwanzend te zeggen dat de Waregemse boer er weer gaat invliegen (lacht). In de stad is er veel leven in de brouwerij en daar hou ik wel van. Minder positieve punten zijn er ook. Zo vraag ik me af waarom Waregem per se moet volgebouwd worden. Die twee woontorens aan de Zuiderlaan, die zijn toch nergens voor nodig. Ook mag het centrum van de stad voor mij best verkeersvrij zijn. Het neemt niet weg dat ik hier met plezier blijf wonen.” (Freddy Vermoere)