Tom Defoort: “Sub-9 uur is ultieme droom”

Volgende week donderdag wordt een belangrijke dag voor Tom Defoort (29). De triatleet uit Knokke-Heist staan dan immers aan de start van het wereldkampioenschap Ironman op het paradijselijke eiland Hawaï, de meest prestigieuze triatlon ter wereld.

Tom Defoort is een geboren en getogen Knokkenaar. “Ik doe al mijn hele leven aan sport”, vertelt hij. “In de lagere en middelbare school was ik altijd goed in het vak lichamelijke opvoeding. Vooral als loper verdiende ik mijn strepen. Het is om die reden dat ik vanaf het vierde middelbaar naar het VHSI in Brugge trok om er de richting sport-wetenschappen te volgen. Daardoor had ik meer dan twee uur sport per week en voelde ik me beter in mijn vel.”

Knokke-Heist staat synoniem voor de jaarlijkse Zwintriatlon en het was door die wedstrijd dat ook Defoort, die ondersteund wordt door fietsenwinkel Cycles Lampoo in Knokke, de smaak van zwemmen, fietsen én lopen te pakken kreeg. “Al sinds mijn 18de neem ik deel aan de wedstrijd in mijn eigen gemeente. In mijn beginjaren kwamen ook toppers als Frederik Van Lierde en Marino Vanhoenacker aan de Zwintriatlon deelnemen. Atleten waar ik naar opkeek. En dus nam ik mezelf voor om voor mijn 30ste verjaardag de finish van een volledige triatlon te halen. Dat lukte me al in 2019 met de Ironman van Hamburg, waar ik tot de vaststelling kwam dat er nog meer inzat. Door corona heeft het echter tot de zomer van 2021 geduurd vooraleer ik een nieuwe kans kreeg, in Klagenfurt. Daar verliep niet alles volgens plan, omdat ik na 150 km fietsen met een lekke band af te rekenen kreeg, het probleem niet meteen opgelost kreeg en 15 tot 20 minuten moest wachten op assistentie. Ik had mijn podiumdroom in mijn leeftijdscategorie opgegeven, maar na een sterke marathon finishte ik alsnog als derde. Niet voldoende voor een ticket voor Hawaï, omdat er door corona uitzonderlijk minder slots beschikbaar waren. Maar drie weken later kreeg ik plots een mail dat ik wel mocht gaan.”

Moeilijke omstandigheden

Defoorts ultieme droom is om eens onder de negen uur te finishen. “Maar Hawaï is en blijft Hawaï”, aldus de Knokkenaar, die getraind wordt door Robin Haeghebaert. “Er kan heel wat mislopen. Door de wisselende weersomstandigheden in België kunnen we ons heel moeilijk voorbereiden. Maar ik reis met vertrouwen af. Een recente tweede plaats in de Ironman 70.3 van Maastricht en enkele zeges in mijn leeftijdscategorie doen me dromen van een topprestatie. Momenteel werk ik halftijds in Hotel Nelson in Knokke-Heist, waardoor ik een stevig trainingsschema heb kunnen afwerken. Voorbereidingsweken van meer dan 20 uur waren geen uitzondering. En ik ben al op 22 september naar Hawaï afgereisd met mijn vriendin Isaura Dewaele. Zo kon ik mezelf toch wat aanpassen aan het warme en vochtige weer. Na afloop blijven we nog een weekje. We gaan niet elk jaar naar Hawaï – zonder sponsoring is dit toch wel een dure sportdroom en zo kunnen we toch ook wat van dit prachtige eiland genieten.”

