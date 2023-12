Tom (37) brengt frisse wind in Krachtsport Waregem

Met de lage winterzon die schijnt boven Waregem, komt er ook een stralende nieuwe voorzitter voor Krachtsport Waregem: Tom Demunter (37). In een gesprek onthult Waregemnaar Tom zijn plannen, passies en dromen voor de toekomst van de vereniging. Een interview doordrenkt met positiviteit, waarin we kennismaken met de man die gelooft in de kracht van samenwerking en de toekomst van de krachtsport in Waregem vorm wil geven.

“Glenn Van Thuyne, onze voormalige voorzitter, vroeg me om zijn rol over te nemen”, begint Tom zijn verhaal. “Een eer en een uitdaging die ik met open armen heb ontvangen. Onze goede relatie en gedeelde visie maakten deze overstap natuurlijk.”

jongeren

Met een lach op zijn gezicht deelt Tom zijn enthousiasme voor de krachtsport en zijn vastberadenheid om de vereniging naar nieuwe hoogten te tillen. “Ons doel is om de krachtsport bekender te maken en vooral onze jongerenwerking verder uit te bouwen”, benadrukt Tom. Hij gelooft sterk in de kracht van jonge talenten en ziet de vereniging als een broedplaats voor toekomstige krachtsportsterren.

Het boegbeeld van de sport, Nina Sterckx, speelt hierbij een cruciale rol. Tom wijst op haar mediaoptredens als een manier om de sport positief in de schijnwerpers te zetten.” Daarnaast is onze trainer Jozef Lazou ook een icoon in het gewichtheffen,” zegt Tom met respect in zijn stem. “Mijn rol is om jonge enthousiastelingen en talenten naar hem te leiden, zodat zijn onschatbare ervaring kan worden doorgegeven aan de volgende generaties. We hebben dit jaar al enkele jonge talenten mogen verwelkomen die onder zijn deskundige begeleiding direct successen hebben geboekt.”

Welzijn atleten

In een wereld waar kwalitatief materiaal en blessureopvolging van groot belang zijn, deelt Tom zijn plannen om te investeren in faciliteiten die elke spiergroep stimuleren. Dit onderstreept zijn toewijding aan het welzijn van de atleten. “Daarnaast hecht ik veel waarde aan het bevorderen van de betrokkenheid van jongeren. Dit willen we bereiken door nauwe samenwerkingen met de Vlaamse bond en hopelijk in de toekomst ook met de sportdienst van Waregem. Bovendien behoren initiaties op scholen tot de mogelijkheden om de jeugd te enthousiasmeren.”

Tom ziet Krachtsport Waregem niet alleen als een sportvereniging maar ook als een integraal onderdeel van de lokale gemeenschap. Hij wil de jaarlijkse internationale mastersmeeting in het Gaverke straks meer in de schijnwerpers zetten, niet alleen als een sportief evenement maar ook als een eerbetoon aan de toegewijde vrijwilligers.

Met zijn achtergrond als lokale politicus en ervaren krachtsporter brengt Tom dan ook een unieke dynamiek naar Krachtsport Waregem. “Vriendschap en respect vormen de kern van onze waarden,” benadrukt hij. Samen trainen, lachen en streven naar gemeenschappelijke doelen creëert een band die bijdraagt aan succes, niet alleen op persoonlijk vlak maar ook als vereniging. (GD)