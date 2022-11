Titelverdediger Florian Van Acker grijpt naast finale

Florian Van Acker uit Langemark-Poelkapelle heeft zich donderdag op het wereldkampioenschap G-tafeltennis in het Spaanse Granada niet kunnen plaatsen voor de finale in de klasse 11. De titelverdediger ging in de halve eindstrijd met 3-1 onderuit tegen de Zuid-Koreaan Chang Gi Kim. De setstanden waren 11-9, 12-10, 7-11 en 11-7. De wedstrijd duurde 35 minuten.

Eerder op de dag kwalificeerde Laurens Devos zich als titelverdediger in de klasse 9 wel voor de finale. Daarin komt hij vrijdagavond (20.45 uur) uit tegen de Brit Joshua Stacey.

Paralympisch kampioen

In de klasse 8 verloor Marc Ledoux donderdag in de achtste finale met 0-3 van de Oekraïner Maksym Nikolenko. De setstanden waren 5-11, 5-11 en 7-11.

Van Acker en Devos wonnen in 2018 allebei goud op het WK in het Sloveense Lasko. Devos is tevens tweevoudig en regerend paralympisch kampioen (Rio en Tokio). Van Acker werd paralympisch kampioen in Rio (2016) en haalde brons in Tokio (2021).