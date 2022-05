Titel voor Marc Vandenbussche uit Middelkerke op Belgisch kampioenschap Snooker Veteranen in Lochristi

Afgelopen weekend werd het BK Snooker 2022 betwist in snookerclub De Pommerans in Lochristi. Zondag kwamen de veteranen 60+ aan tafel. De titel ging naar de 64-jarige Marc Vandenbussche uit Middelkerke.

Marc Vanbenbussche is de oudere broer van veelvuldig Belgisch Kampioene Snooker en Pool, Anja Vandenbussche. Hij baat al sedert 1986 de Snooker Serena uit in Middelkerke. Afgelopen seizoen waren acht ploegen van Serena Snooker actief in competitie. Marc heeft de voorbije decennia veel pool- en snooker toernooien gespeeld in de regio. Elk jaar nam hij ook met wisselend succes deel aan het BK Snooker. Na talrijke deelnames is het de eerste keer dat Marc de titel pakt.

In Lochristi won hij drie matchen in de voorronde. In de kwartfinales won hij met 3-1 tegen de Waal Patrice Dierick. In de halve finales versloeg hij Gentenaar William Baele met 3-0. In de finale stond hij tegenover Gentenaar André Boeckmans. Hij trok het laken naar zich toe met 3-1 winst.

Op safe spelen

“Dit jaar heb ik een speciale inspanning gedaan om goed voorbereid aan de start van het BK in Lochristi te komen”, vertelt Marc. “Ik ben ook zaakvoerder van restaurant-tearoom Paradiso in Middelkerke. Die zaak heb ik een week lang gesloten om te kunnen trainen in de Serena, soms 7 tot 11 uren per dag. Mijn trainingsarbeid heeft geloond, want ik heb eindelijk die Belgische titel te pakken. Ik droom er al zo lang van. Op het BK werd er defensief gespeeld. Grote breaks kwamen er niet uit. “

“Belangrijk was regelmatig punten te scoren en tijdig safe te spelen! Op training lukte ik ooit een 126-break, in competitie 50. Met deze Belgische titel heb ik mijn doel bereikt en nu hoop ik dat mijn zus Anja ook in de prijzen zal vallen op het EK Snooker voor Dames in Albanië, van 11 tot 14 juni! Ze traint er in elk geval dagelijks enkele uurtjes voor!”

Volgende week kom je meer te weten over Marc, want dan is Marc Vandenbussche de RETRO Sportfiguur in De Zeewacht, de Krant van West-Vlaanderen. (FRO)