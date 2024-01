Timothy Verbrugghe uit Menen op PDC Q-School darts in Duitsland

Vanaf maandag 8 januari strijden een pak darters uit onze provincie in Kalkar (Duitsland) om de felbegeerde PDC-tourkaart. Ook heel wat streekgenoten nemen deel. Timothy Verbrugghe uit Menen is een van hen. “Het wordt er mijn allereerste deelname”, klinkt het. “Ik zit in een goede flow en hoop de eerste fase te overleven.”

De zelfstandige ramenwasser speelt al van kleins af darts. “Het moet begonnen zijn in het derde of vierde leerjaar, toen ik 9 jaar was”, vertelt Timothy. “Ik gooide in de garage. Tussen mijn vader en moeder. (lacht) Vanaf mijn zeventiende begon ik met competitie.”

Voetballen is een andere hobby. “Jarenlang speelde ik bij de jeugd van het verdwenen Toekomst Menen”, zegt hij. “Nadien belandde ik in het liefhebbersvoetbal. Nu kom ik uit voor ’t Kringske Menen. We spelen in eerste provinciale van de zondagvoormiddagcompetitie.”

Darts is heel populair, onder meer dank zij de uitzendingen op televisie. “Eerlijk gezegd, ik kijk niet veel”, zegt Timothy. “Neen, niet omwille van weinig tijd maar gewoonweg omdat ik liever zelf met de pijltjes gooi. Hetzelfde met een voetbalmatch op televisie.”

Nieuwsgierig

Timothy vertrekt zondagavond met vertrouwen naar Kalkar. “Ik ben tevreden over mijn resultaten, hopelijk gaat het zo verder”, zegt hij. “Ik ben heel nieuwsgierig hoe het er zal uitdraaien. Neen, ik weet nog niet tegen wie ik de eerste wedstrijd uitkom. We gaan dat bij aankomst vernemen.”

“Als zaakvoerder van het schoonmaakbedrijf TJ Cleaning kan ik me aanpassen om nu naar Duitsland te trekken en mijn planning aanpassen. Eigenlijk neem ik deel door Gylian Surgeon uit Wevelgem. We zijn goede vrienden en namen bijna aan alle tornooien samen deel. Ik heb alvast veel te danken ook aan mijn sponsors Kevin en Nele van de Dartshop Vanhee in de Ieperstraat in Menen.”

En wat er nog beter kan ? “Uitgooien met de dubbels, dat moet rapper lukken en is een werkpunt”, besluit de papa van Sion en Liam.