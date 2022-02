Tieltse judoclub mag komende twee jaar BK organiseren

Zowel in 2022 als in 2023 mag Judoclub Tielt het Belgisch kampioenschap judo organiseren. In sporthal De Ponte kampen op 19 en 20 februari de jeugdcategorieën om de driekleur, terwijl de volwassenen op 5 en 6 november aan de beurt komen. Bij de Tieltse judoclub spreekt men van een grote eer: “Het is de kers op de taart.”

Peter Devriese, voorzitter van de judoclub, is in de wolken met de toewijzing van het BK. “Dit is fantastisch nieuws”, lacht hij. “Als je ziet welke andere steden het BK de afgelopen jaren mochten organiseren, dan kan je niet anders dan zeggen dat dit een grote verwezenlijking is. Toen we de kans kregen om de organisatie naar Tielt te brengen, hebben we niet getwijfeld en ze met beide handen gegrepen.”

De judoclub, die in 2004 al eens het BK mocht organiseren, kreeg de organisatie echter niet in de schoot geworpen. “Er is inderdaad heel wat werk aan voorafgegaan. Zo hebben we vier jaar na elkaar het Vlaams kampioenschap georganiseerd, goed voor acht tornooien. Ik denk dat we daar bewezen hebben dat we zo’n organisatie tot een goed einde kunnen brengen. We kunnen immers rekenen om een heel goed team van vrijwilligers. Het BK moet in dat opzicht dan ook de kers op de taart worden.”

Rijk zal de judoclub door het BK evenwel niet worden. “Daar draait het ook helemaal niet om”, verduidelijkt Peter Devriese. “Het is vooral een eer dat we het mogen organiseren. Daarnaast zorgt het voor naamsbekendheid en verhoogt het de status van onze club toch wel een beetje.”

Promofilmpje met Matthias Casse

Ook de stad zelf zet zijn schouders mee onder de organisatie. “Wij gaan vooral administratieve, logistieke en een stukje financiële ondersteuning geven”, zegt schepen van Sport Hedwig Verdoodt (CD&V). “Zo stellen we onze sporthallen ter beschikking – de oude voor de trainingen en de nieuwe voor de wedstrijden zelf – en zal onze technische dienst het evenement mee helpen ondersteunen. Ook qua marketingcampagne doen we onze duit in het zakje.” Zo lanceerde de stad deze week nog een promofilmpje met Matthias Casse, bronzenmedaillewinnaar op de Olympische Spelen.

De jeugdkampioenschappen zullen wel zonder publiek plaatsvinden. Al is dat niet per se een drama, volgens Peter Devriese. “Simpelweg omdat het met de huidige maatregelen erg moeilijk te organiseren is. Natuurlijk is het leuker mét publiek, en we hopen dat dan ook in oktober te kunnen doen, maar de huidige situatie is nu eenmaal zoals ze is. Hoe dan ook zal het de pret niet drukken.” (TM)