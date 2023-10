Tielt opnieuw gaststad van BK judo

Op 4 en 5 november strijden de beste judoka’s van het land opnieuw voor de Belgische titel bij de Senioren in Tielt. De komende editie is de laatste in een cyclus van vier Belgische kampioenschappen die in Tielt gepland waren en zijn.

Op zaterdag kampen de vier beste judoka’s uit Vlaanderen en de vier beste judoka’s uit Wallonië in elke gewichtscategorie om de nationale titel. Op de erelijst staan namen als Robert Van de Walle, Ulla Werbrouck, Gella Vandecaveye, Dirk Van Tichelt en Matthias Casse. De voorrondes starten om 10 uur, de finales starten vanaf 13 uur.

Het judofeest gaat verder op zondag, want Tielt mag als eerste het BK Mixed Teams voor Seniors organiseren. Daarbij nemen teams van mannelijke én vrouwelijke judoka’s het tegen elkaar op. Vanaf 13 uur volgt de tweede editie van het jeugdtornooi Rosseel – Dewitte / Vande Caveye. Toeschouwers zijn het hele weekend welkom.

Het Belgisch kampioenschap vindt om de twee jaar alternerend plaats in Vlaanderen en Wallonië. In Vlaanderen is de organisatie in handen van Judo Vlaanderen. Van 2016 tot 2020 organiseerde Tielt met succes de Vlaamse kampioenschappen, waardoor het BK ook voor 2022 en 2023 toegewezen werd aan de stad.