Tiegem Tigers Ladies klaar voor competitiestart

Wie rugby wil spelen in Anzegem, kan terecht bij de Tiegem Tigers. De club die opgericht werd in 2015 telt een 50-tal actieve leden. Zaterdag 30 september starten de dames met de eerste competitiewedstrijd, uit tegen Haspinga in Landen.

De laatste jaren ging het op en af met de Tiegem Tigers Ladies. Drie jaar geleden stonden speelster Amandine en kapitein Alyssa er alleen voor. Na een lange zoektocht naar speelsters, vormen ze dit jaar een hechte bende met een club uit Eeklo. “Dit jaar zochten we nieuwe speelsters. We vonden er ook maar helaas niet genoeg voor een volwaardig team. Vandaar vormen we een ‘entente’ met een ploeg uit het Meetjesland: ‘EMETI’, dat staat voor ‘Entente, Meetjesland en Tiegem’”, stelt Alyssa. Trainen doen ze apart, tijdens wedstrijden slaan ze de handen in elkaar. “Ik durf geen voorspellingen te doen waar we zullen eindigen. Maar plezier zullen we hebben, dat staat vast”, lacht ze.

Dit jaar treden ze aan in de ‘LAD Challenge D4’. “Normaal telt een rugbyselectie minstens 20 eenheden: 15 veld- en 5 reservespeelsters. Omdat onze selectie kleiner is, doen we mee aan de competitieformule van de ‘LAD Challenge D4’. In deze competitie volstaat een opstelling van 10 speelsters. Daardoor kunnen kleinere clubs ook genieten van een potje rugby.”

Open brief

Twee weken geleden schreef Wim Labie, de voorzitter van Rugby Vlaanderen een open brief aan Sporza. Hij uitte zijn ontevredenheid over de gebrekkige aandacht voor de ‘Rugby World Cup’ bij de Vlaamse sportzender. Het tornooi is nochtans het derde meest bekeken sportevenement ter wereld. Volgens Vincent, bestuurslid en coach van de Tiegem Tigers neemt de populariteit van de rugbysport de laatste jaren toe en verdient de sport meer aandacht in de media. “In België is rugby aan een serieuze opmars bezig. Dat merken we ook bij onze U14 waar er veel nieuwe leden zijn ingeschreven. Dat stemt me heel tevreden.”

De Tiegem Tigers hebben dit jaar ook weer een mannenteam. Op hun seizoenstart is het nog even wachten: op 12 november treden zij aan in de ‘Socio Cup’. De formule van Rugby Vlaanderen legt de klemtoon op een recreatief rugbyaanbod voor ploegen die geen nood hebben aan competitie.