Tibo Vyvey en Tristan Vandenbussche op medaillekoers op WK

Op het meer in het Italiaanse Varese heeft deze week het wereldkampioenschap roeien bij de beloften of U23 plaats. Twee Bruggelingen plaatsten zich donderdag met de beste tijd voor de finales van zaterdagnamiddag.

Tibo Vyvey (Koninklijke Roeivereniging Brugge) deed dat in lichte skiff. Tristan Vandenbussche (Brugse Trimm- en Roeiclub) met zijn Gentse kompaan Aaron Andries. Vyvey zette reeds eerder op de week de snelste tijd achter zijn naam in de reeksen met twintig roeiers en had in zijn halve medaillerace in de laatste 500 meter opnieuw een goede eindsprint in huis. De Bruggeling finishte zo nog voor de Canadees Stephen Harris.

Vyvey was vorig jaar goed voor brons in een lichtgewicht dubbeltwee met Marlon Colpaert (KRNS Oostende). Doordat Colpaert niet langer belofte is, lonkt de Brugse roeier nu onder leiding van zijn Brugse coach Piet Graus naar goud in de lichte skiff. Bij de laatste twaalf zette Vyvey de snelste tijd neer, 6:55’35. Het derde finaleticket ging naar de Argentijn Dickson. In de tweede halve finale werkte de Uruguayaan Felipe Kluver Ferreira zich een weg door het peloton om als eerste te eindigen in een tijd van 6:58.92 met respectievelijk Zwitserland en Duitsland als tweede en derde. Zaterdagnamiddag omstreeks 15.45 uur wordt de finale geroeid. Vyvey start in baan 4.

Ook de andere Bruggeling Tristan Vandenbussche met Evelien Ameel als coach trok met hoge ambities naar het WK en lijkt die samen met Gentenaar Aaron Andries in een zware dubbeltwee ook waar te maken. Het tweetal zorgde in hun halve medaillerace voor een demonstratie. Na een kwartafstand kwamen ze reeds als leiders door en die voorsprong bouwden ze stelselmatig uit. In de tweede wedstrijdhelft hadden ze zelfs een voorsprong van drie volle bootlengtes. Tristan en Aaron zorgden tevens voor de snelste tijd. De twee Moldaviërs Bulat-Corsunov, die goed waren voor winst in de andere halve finale, roeiden liefst vier seconden trager dan de Belgian Sharks die zelf bijna zes seconden voorsprong hadden en in 6:13’37 finishten. Ook Duitsland en Ierland boekten plaatsen voor de medaillerace. Frankrijk en Zwitserland zijn de andere finalisten. Vandenbussche en Andries roeien zaterdag om 16.17 uur de finale in baan 4. (ACR)