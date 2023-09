Tibo Vyvey en Niels Van Zandweghe pakken in lichte dubbeltwee naast zege in B-finale en olympisch ticket

Tibo Vyvey en Niels Van Zandweghe zijn zaterdag op het WK roeien in het Servische Belgrado als tweede geëindigd in de B-finale van de lichte dubbeltwee. Daardoor grepen ze naast een olympisch ticket.

Het Belgische duo finishte na 2.000 meter in 6:28.49 op twee seconden van de Mexicanen Miguel Carballo en Alexis Lopez. Die wonnen de B-finale, pakten zo de zevende plaats in de eindstand en de kwalificatie voor Parijs 2024.

Nog twee kansen

De roeiers krijgen later nog twee kansen om een olympisch ticket af te dwingen, in april 2024 in het Hongaarse Szeged en een maand later in het Zwitserse Luzern.