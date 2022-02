Tibaut Vandelannoote (Flac Hoppeland) vierde op Vlaams Kampioenschap

Op het Vlaams Kampioenschap in Diest strandde Tibaut Vandelannoote op de korte cross op amper één seconde van een podiumplaats. Toch is Tibaut tevreden met de progressie van deze winter.

Tibaut Vandelannoote (20) uit Vlamertinge zette zowel op fysiek als mentaal vlak enkele stappen. “Zoals voor veel atleten is de winter heel belangrijk om een goede basis door te trekken naar de zomer. Als ik terugblik kan ik zeggen dat ik de juiste richting uitga.”

“Mijn beste wedstrijd deze winter was in het Spaanse Elgoibar waar ik 17de werd op maar anderhalve minuut van Adel Mechaal in een cross van 11 km. Ik heb daar een topprestatie neergezet, maar eigenlijk ben ik meer tevreden met hoe ik mijn wedstrijd mentaal heb aangepakt. Voor mij was dit in het verleden altijd een drempel waar ik me over moest kunnen zetten. De hele trip was gewoon een topervaring en een mooie prestatie was natuurlijke de kers op de taart”, aldus Tibaut.

Alles meezitten

Voor het VK in Diest deed Tibaut maar één specifieke training. “Zodat ik niet te fel zou schrikken van het tempo. Daarnaast deed ik veel basiswerk om mijn pre-coronavorm terug te vinden. In Diest moest ik vanuit de tweede rij vertrekken. Ik heb mijn motor zeker iets meer moeten doen werken dan anders en heb hier toch even van moeten bekomen.”

“Dat is leergeld dat ik moet betalen waar ik in de race moet doseren en wanneer je de gashendel open moet zetten. Een zesde plek in een sterk deelnemersveld is heel mooi. Ik heb mij voor de wedstrijd niet bezig gehouden met plaatsen of tegenstanders. Dit ging me zeker en vast niet vooruit hebben geholpen. Een podiumplaats op het Vlaams Kampioenschap zat er in, maar dan moet alles meezitten.

Enkele toppers

Voor Tibaut was het nog maar zijn tweede korte cross van het seizoen. “Er is dus nog veel marge. Ik heb geleerd dat de start belangrijk is, maar dat het nog lang is na die eerste bocht. Ik heb al vaak bewezen dat ik een vuist kan maken op en naast wedstrijddagen. Diest was de opener van een drieluik.”

“Komende zondag loop ik in Hannuit en dan natuurlijk het BK waar ik telkens de korte zal doen met oog op de zomer. Ik wil heel graag eens lopen tot ik er bij neerval! Op 13 maart zal ik aanwezig zijn om te strijden voor mijn club op het thuisfront. Ik hoop dus ook dat er enkele toppers zullen zijn om mij wat weerstand te geven”, besluit Tibaut Vandelannoote. (KB)