Thuisatleten in prijzen op triatlon Izegem: “Leuk om‘in eigen huis’ titel te pakken”

Op de 31ste editie van de triatlon van NXTPlan-JODA-ITC in Izegem is Emma Cottenie (18) van de Izegemse triatlonclub provinciaal kampioene geworden bij de junioren.

“Ja, ik had een goeie voorbereiding”, zegt de atlete uit Heestert. “Het seizoensbegin kan al niet meer stuk, met vier overwinningen waarvan drie bij de senioren in Poperinge, Tielt en Zwevegem. Nu was het leuk om in de stad van mijn club de provinciale titel te behalen bij de junioren.”

“Het doel in het voorjaar was om goed te presteren op het BK ploegentriatlon in Viersel – waar we met de ITC-dames mooi brons behaalden – en om zoveel mogelijk podiumplaatsen te halen in de individuele races. Met vier zeges op vijf wedstrijden is dit beter dan verwacht. Ik had wel gehoopt deze provinciale trui te winnen, maar wou ook vooral algemeen de wedstrijd winnen, wat ook gelukt is. Na het fietsonderdeel begonnen we met vier aan het afsluitende lopen en kon ik redelijk vlug afstand nemen. Het was dan ook genieten om op de Grote Markt alleen binnen te komen.”

Zondag neemt Emma nog deel bij de jeugd in Sint-Laureins. “Daarna focus ik mij op de examens, om dan eind juni deel te nemen in Kinrooi.”

Katrien Maes domineert

Bij de dames stond er dan weer geen maat op thuisatlete Katrien Maes, die met ruime voorsprong won, voor ploeggenote Helene Boels en Lies Vermont. Ze ging van start tot finish aan de leiding en won in 1 u. 58’55. Helene Boels werd tweede op iets meer dan zeven minuten, vlak voor Lies Vermont. Zondag werd Katrien in Libramont ook nog Belgisch kampioene op de kwarttriatlon.

Bij de heren werd Sander Heemeryck eerste, voor Viktor Benschop en Sven Vandenbroucke. Nieuw dit jaar was ook het PK voor de jeugd. Onder andere thuisatleten Runar en Marit de Meulenaere pakten een trui. Runar werd tweede en eerste West-Vlaming, Marit nam het goud mee naar huis. (RV)