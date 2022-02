Thomas Van Acker (TTC Woudpalet) is Vlaams kampioen heren D: “En dat met een wildcard, echt ongelofelijk”

Op het BK van vorig weekend ging hij er tegen sterke tegenstanders uit, maar voor Thomas Van Acker was het BK vooral een leuke bonus na zijn Vlaamse titel van het weekend ervoor. De 19-jarige Stadenaar kan nog steeds amper geloven dat hij VK-goud pakte.

“In het dubbelspel ging ik eruit tegen de latere winnaars en in het enkelspel moest ik de duimen leggen tegen een opponent die de halve finale haalde”, blikt Thomas terug op het Belgisch kampioenschap U21. “Het BK was dus niet zo goed als ik gehoopt had, maar ik werd uiteindelijk door sterke tegenstanders uitgeschakeld en kan dus al bij al wel tevreden zijn.”

Waar hij met nog meer trots op terug kan blikken, is zijn Vlaamse titel bij de heren D van een weekje eerder. “Dat kwam als een complete verrassing”, geeft de 19-jarige speler van TTC Woudpalet toe. “In eerste instantie was ik zelfs niet geselecteerd, omdat ik me niet kon kwalificeren via de kwalificatietornooien. Gelukkig mag elke provincie via wildcards nog twee extra spelers afvaardigen. Omdat ik doorheen het seizoen goede resultaten haalde, viel die eer mij te beurt.”

Een goede keuze zo bleek, want Thomas Van Acker kon uiteindelijk VK-goud veroveren. “In de poulefase kon ik alles behoorlijk vlot winnen en ook in de kwart- en halve finale trok ik telkens met 3-0-cijfers aan het langste eind. Pas toen ik in de finale stond, realiseerde ik me plots hoe dicht ik bij een Vlaamse titel was. Daardoor sloeg de stress extra hard toe. Na een spannende wedstrijd kon ik met 3-2-cijfers de Vlaamse titel mee naar Staden nemen.”

Eerste deelname

“En dat alles bij mijn eerste deelname aan een Vlaams kampioenschap. En dan nog met een wildcard, echt ongelofelijk. Het duurde een tijdje voor het volledig tot me doordrong wat ik bereikt had en ik kan het nog steeds amper geloven”, lacht Thomas. “Op papier was ik misschien wel één van de kanshebbers, maar je moet het natuurlijk wel altijd nog doen.”

De Stadenaar begon op zijn 15de met tafeltennis. “Intussen ben ik dus vier jaar bij Woudpalet aan de slag en ben vaak aan en rond de tafel te vinden. Ik geef immers twee keer per week training aan de jeugd in Houthulst en Torhout. Daarnaast train ik zelf nog drie tot vier keer per week, waardoor mijn week goed gevuld is. In het weekend staat er ook telkens een competitiematch op het programma. Zo speel ik bij de ploeg in derde provinciale en mag ik geregeld ook meedoen met het team in tweede provinciale. Zowel in tweede als derde provinciale hopen nog we op de promotie.”

Mee naar het WK

“Ik moet het vooral van het effect in mijn slagen hebben. Met veel rotatie op de bal maak ik het mijn tegenstanders lastig. Mijn werkpuntjes? Ik moet nog meer bewegen aan de tafel en soms ook wat rustiger leren spelen. Af en toe wil ik het nog iets te veel forceren, waardoor ik fouten maak.”

Ook het mentale aspect is natuurlijk heel belangrijk in het tafeltennis. “Op een mindere dag kunnen de frustraties mij soms wel eens parten spelen, maar als ik mezelf niet al te veel druk opleg, lukt het meestal wel om rustig te blijven. Ik heb het gevoel dat er nog veel progressiemarge is en wil op termijn het B-niveau te bereiken”, zegt Thomas, die ook nog enkele andere tafeltennisdromen heeft. “Zo hoop ik in juni als toeschouwer mee te mogen gaan naar het WK voor veteranen 40+ in Italië. Daar zal mijn trainer Cédric Merchez, het nummer 10 van België, immers deelnemen. Omdat ik zo’n goede band heb met mijn trainer zou ik eventueel mee mogen met hem. Dat zou een fantastische ervaring zijn.” (SB)