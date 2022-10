Thomas Broucke uit Bredene blikt tevreden terug op zijn WK iQFoil

Thomas Broucke uit Bredene nam deel aan het Wereldkampioenschap iQFoil in het Franse Brest. Hij had er af te rekenen met moeilijke weersomstandigheden, variërend van windstilte tot 50 knopen, en met materiaalpech. Thomas strandde op de 39ste plek.

Iedereen die aan windsurfen doet, lijkt weg te zijn van die zogenaamde IQFoil. Bij een normale surfplank heb je onderin een vin, tot 60 centimeter. Bij die foil zit er als het ware een klein vliegtuigje onder je board. De wings liften je omhoog zodat je boven het water kan zweven.

“Gemakkelijker is het niet, maar wel veel leuker. Maar in de eerste plaats moet je zeer goed in je trapeze en voetbanden staan”, weet Thomas Broucke bij zijn terugkeer uit Frankrijk. Na een week waar een wispelturige wind een grote factor speelde en waardoor dag één werd uitgesteld vanwege een te zwakke wind werden toch 14 races en de medal race afgewerkt. De rest van de week waren er veel wachtmomenten.

Dit heeft Thomas echter niet weerhouden om enkele zeer mooie races te varen. Hij startte sterk met een zevende plek in de Slalom, wat er mee voor zorgde dat hij vanaf dag drie in de Gold Group mocht deelnemen. Daarin behaalde Thomas nog eens een negende en een zevende stek, waardoor hij uiteindelijk de week afsloot op de 39ste plaats.

Voorbereiding in Aruba

“Ik ben al bij al wel tevreden over mijn prestatie”, vertelt hij. “Ik heb de laatste maanden, vanaf de zomer, veel progressie gemaakt. Op het WK heb ik het enkele races wel wat laten liggen, waar ik enkele fouten maakte. Er was ook een race waarin ik zeer goed was begonnen toen mijn board brak. Maar zo weet ik dat het er toch inzit”, zegt Broucke, die zich op het WK voorbereidde in het Nederlandse Scheveningen. Hij heeft nu al zin om er na de rustperiode weer in de vliegen. “We gaan in november en december voor een maand naar Aruba om ons voor te bereiden op het volgende wedstrijdseizoen.”

Nederlanders pakken zilver

iQFoil of Windfoilen heeft de RS:X-klasse vervangen als olympisch onderdeel voor de windsurfers. Kiran Badloe, die vorig jaar in Japan de laatste olympisch kampioen RS:X werd, ontbrak op de WK door een elleboogblessure. De Nederlanders Luuc van Opzeeland en Huig-Jan Tak grepen op het WK in Brest net naast het goud. Ze moesten het in de finale afleggen tegen de Duitser Sebastian Kördel. (ACR)