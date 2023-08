Thomas Broucke trekt naar WK zeilen: “Kwalificatie voor de Spelen is nog altijd mijn ultieme doel”

Thomas Broucke maakt als windsurfer als enige Vlaming deel uit van het Olympic Talent Team met als doel de Spelen in Parijs 2024. Van 14 tot 20 augustus neemt hij in iQFoil deel aan het WK in Scheveningen waar hij zelf veel traint met het Nederlandse team. “Het WK vormt een goede waardemeter om te zien waar ik sta, eventueel met het oog op de kwalificaties voor de Spelen volgend jaar.”

Het WK in Scheveningen, met alle zeildisciplines, dat slechts eens in de vier jaar wordt gehouden, bereidt de beste zeilers ter wereld voor op deelname aan de Olympische Spelen. In tegenstelling tot de Spelen, waar slechts één persoon per olympische klasse per land zich kwalificeert, mogen in Scheveningen meerdere teams uit alle landen meedoen. Hierdoor is er een sterker en groter deelnemersveld.

Thuisbasis

Thomas Broucke vertoefde vorige week voor een tiental dagen in Scheveningen. “De omstandigheden waren goed om er de spot voor het WK te verkennen”, vertelt hij. “In de zomer is het sowieso mijn thuisbasis om te trainen, samen met ongeveer tien Nederlanders, enkele uit Scandinavië en één iemand uit de Dominicaanse Republiek onder leiding van onze coach Matthieu Koops.”

Thomas stond begin dit jaar vier maanden aan de kant met klierkoorts en moet zijn ritme opnieuw wat opbouwen. “Vorig jaar was enorm zwaar, met veel wedstrijden in het buitenland. Misschien was het allemaal wel iets te veel. Door mijn afwezigheid miste ik wel zo’n 150 uur op het water. Die achterstand was merkbaar. Ik hoop nu om voor het WK voldoende fit te zijn om er een goede prestatie neer te zetten. Ik leg mijn verwachtingen niet te hoog, ook al omdat ik niet weet waar ik tegenover de rest van de wereld sta en of ik veel achterstand heb opgelopen.”

De 22-jarige windsurfer van Inside Outside Oostende nam in juni in aanloop naar het WK deel aan de Allianz World Cup in het Nederlandse Lelystad, vooral om wedstrijdritme op te doen. Vorig jaar maakte Broucke veel progressie en eindigde hij op het WK in het Franse Brest op plaats 39. Nu vertegenwoordigt hij samen met Waal Cyriel Evrard ons land in Scheveningen. “Na mijn ziekte kreeg ik ook mentaal ondersteuning van een sportpsycholoog. Dit heeft mij de voorbije weken alvast goed geholpen om mezelf stap voor stap opnieuw beter te maken. Want mijn ambitie om naar Parijs te kunnen blijft nog steeds groot. Dit jaar of volgend jaar mij kwalificeren voor de Spelen is nog altijd mijn ultieme doel.”

Vijf wereldlanden

De weersvoorspelling voor het WK, licht weer met weinig wind, speelt in Thomas zijn voordeel. “Ik ben wat beter geworden in mijn slalomraces. Ik hoop dat dit dan ook lukt. Een kwalificatie voor Parijs kan overigens volgend jaar ook nog, bijvoorbeeld op het WK voor één Europees land. Op de World Cup in het Franse Hyères zijn er nog vijf wereldlanden die zich kunnen plaatsen. In Parijs zelf kan er één iemand van de 24 landen die deelnemen meedoen.” (ACR)