Thimi Christiaens van het Brugse Piramid is nationaal squashkampioen u23

In Luik had het voorbije weekend het Belgisch kampioenschap squash bij de junioren plaats. Thimi Christiaens van het Brugse Piramid maakte zijn favorietenrol waar en won goud in de categorie U23.

Door de coronapandemie was het twee jaar geleden dat er nog een BK voor junioren plaatshad. De leeftijdsgrens werd nu verhoogd, tot en met U23, wellicht om meer inschrijvingen te hebben. De West-Vlamingen waren niet met een heel grote delegatie naar Luik afgezakt, maar behaalden toch puike resultaten.

Thimi Christiaens, uit Beernem en Jabbeke, was favoriet bij de U23 en versloeg in de finale Imen Tack, als een andere West-Vlaming van Casteleyn Squash, met 11-9, 11-5 en 11-7. “Ik speelde een goede wedstrijd, met veel druk en aan een hoog tempo. Mijn tegenstander kon dit niet terugbrengen in de tweede en de derde set, al begon onze ontmoeting met een mooie eerste set voor beiden goed”, klinkt Thimi Christiaens als Belgisch kampioen. “Ik kon mijn ritme langer aanhouden en op die manier set 2 en 3 gemakkelijk binnenhalen.”

Vierde plaats

In diezelfde categorie U23 was er een vierde plaats voor Lowie Huysentruyt (Squash aan de Leie, ’t Hoge in Kortrijk). Twee clubgenoten, Maxim Ruelens en Stef Baeyens waren goed voor een vierde plaats bij respectievelijk de U15 en U17. Bij de U19 was er een zilveren medaille voor Marat Benoit, tevens van de squashclub uit Kortrijk. Hij verloor in de finale tegen Antoine Allard. Van 10 tot en met 13 februari volgt voor de meesten van hen nu het BK senioren in Herentals. (ACR)