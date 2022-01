Thimi Christiaens hoopt op twee nationale squashtitels: “Internationale ranking stijgt snel”

In Luik heeft komend weekend het Belgisch kampioenschap squash voor junioren plaats. Twee weken nadien worden in Herentals de nationale titels bij de senioren betwist. Thimi Christiaens wil op beide tornooien voor goud gaan.

Thimi Christiaens, uit Beernem en Jabbeke, behaalde bij de jeugd al diverse nationale squashtitels. Hij volgt in Brugge de opleiding sport en bewegen. “Dat is een beetje personal coach gericht. Ik heb een topsportstatuut, dus alles kan met school geregeld worden”, opent de 19-jarige squashspeler die twee Closed Satellite-tornooien in Nederland achter de rug heeft. Die maken deel uit van de PSA, de Professional Squash Association, World Tour.

“Na die twee tornooien is mijn ranking van in de zevenhonderd naar in de vijfhonderd gestegen. Als ik nog aan dergelijke tornooien meedoe, wat de komende maanden toch de bedoeling is, zal mijn ranking toch wel snel evolueren. Bedoeling is om dit jaar bij de eerste driehonderd te geraken om dan in 2023 nog meer te kunnen stijgen.”

Hoge ambitie

Het eerste weekend van februari neemt Thimi aan een Closed Satellite-tornooi deel in Hillegom, nabij Amsterdam. Dit weekend is er eerst het BK voor jeugdspelers onder 23 jaar. Die leeftijdsgrens werd nu verhoogd, wellicht om meer inschrijvingen te hebben. Thimi behoort bij de junioren tot de kanshebbers voor de titel. “Voor minder ga ik niet. Mocht dat niet zo zijn, zou dit een grote teleurstelling zijn”, vindt hij.

Van 10 tot en met 13 februari volgt dan in Herentals het BK senioren. Vorig jaar ging dit kampioenschap wegens corona niet door. In 2020 behaalde Thimi er bij de A-spelers de bronzen medaille. In november 2021 was hij goed voor de Vlaamse titel. Zijn ambitie voor het BK is dus hoog.

“Ik ben mij goed aan het voorbereiden, maar zal toch rekening moeten houden met mijn gewezen trainer Lowie Delbeke en Mats Raemen, het nummer twee en drie van België. En dan is er nog op één Joeri Hapers, als het nummer 140 in de wereld. Ik heb vrijdag nog tegen hem gesquasht. Ik verloor wel met 3-0, maar er zat meer in. Een halve finale of een finale, afhankelijk van het schema, moet mogelijk zijn. Maar ik ga zeker voor een podiumplaats.”

Mentaal moeilijk

Thimi, ook actief binnen het eerste team van Piramid dat door het sluiten van zijn thuisbasis in Sint-Andries nu in Sport Vlaanderen in competitie speelt, staat door het stoppen van Jan Van Den Herrewegen momenteel op plaats vier in de Belgische ranking.

“En dit niettegenstaande we door corona toch lang hebben stilgelegen en veel tornooien, vooral bij de jeugd, moesten schrappen. Dit was vooral mentaal heel moeilijk. Zo hadden wij voor het EK U19 een heel goede landenploeg, waar we ambitieus mee waren. Maar we hebben jammerlijk niet kunnen spelen”, besluit hij.

(AC)