Thijs Vandevondele (32) is Belgisch kampioen judo bij masters: “Hoogtepunt in mijn carrière”

Op zondag 23 april vond in Louvain-La-Neuve het Belgisch kampioenschap judo voor Masters of Veteranen plaats. Thijs Vandevondele van Judoclub Tielt pakte er de Belgische titel bij de -90 kg M1 en zilver bij de M1 + M2.

“Ik werkte toe naar het BK met het oog op een medaille”, opent de 32-jarige Thijs Vandevondele uit Ruiselede die goud won bij de -90 kg M1. “De inschrijvingen vooraf waren bekend waardoor ik de tegenstand kon inschatten. Een medaille was volgens mij haalbaar en werd dus mijn doel. Maar in judo weet je vaak nooit, in één seconde kan een match omslaan.”

Revalidatie

“Na een zware schouderblessure in 2021 en een lange revalidatie kon ik vanaf januari 2022 opnieuw trainen richting een doel. Mijn vriendin Eveline Jolie is mijn kine en maakte mijn schouder sterker dan voordien. Sinds september 2022 stonden er opnieuw wedstrijden op het programma en die gingen aardig goed. We besloten, samen met nog enkele andere judoka’s van de club, deel te nemen aan het BK Masters in april 2023. Doordat ik wist wie mijn tegenstanders zouden zijn, deed ik wel wat research. Eén daarvan, uiteindelijk mijn finalewedstrijd, was in november 2022 nog derde op het Europees kampioenschap Masters in deze categorie. Hij werd de te duchten tegenstander en ik wou niets aan het toeval overlaten. Zijn wedstrijden vanop het EK stonden online waardoor ik veel van zijn uitvoering heb kunnen analyseren. Deze titel is met voorsprong het hoogtepunt uit mijn voorlopige carrière. Na vele jaren van vele tornooien, af en toe met winst, af en toe met een medaille, maar ook vaak met helemaal niets naar huis terug te keren, is dit voor mij alleen maar een extra motivatie om door te gaan. Ik probeer alvast volgend jaar mijn titel te verdedigen”, besluit Thijs, die op 10 juni deelneemt aan het internationale tornooi in het Nederlandse Venray. Daar hoopt hij beter te doen dan vijf jaar terug en nu wel het podium te halen.

Voortreffelijk

Ook de andere deelnemers van JC Tielt deden het voortreffelijk. Frédéric Vancolen behaalde bij de M4 -81 kg brons, net als Jonas Deneir bij de M2 -73 kg. Mathieu Demey pakte zilver bij de M1 -100 kg en brons bij de M1+M2 -100 kg. (RV)