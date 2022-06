Thibaut Maenhout is Brugs schaakkampioen

De Koninklijke Brugse Schaakkring organiseerde zeven vrijdagen na elkaar voor de eerste keer een Open Brugs kampioenschap schaken. Tom Piceu uit Oostkamp won alle zeven ronden en was meteen goed voor de 1ste klassementsprijs. Maar omdat het reglement binnen de Brugse Sportraad voorschrijft dat enkel een Brugse inwoner zich tot kampioen kan kronen, ging de titel naar de tweede in het klassement: de andere Brugse Internationale Meester Thibaut Maenhout.

Het Open Brugs Kampioenschap (OBKS) eindigde vrijdag in school Stamina in Assebroek, het nieuwe lokaal van de Brugse schaakkring. Er hadden zich 46 schakers ingeschreven, onder wie Tom Piceu, tevens medeorganisator van het tornooi De Brugse Meesters dat in augustus plaatsheeft. Piceu was de sterkste schaker voor Maenhout, die zich op de prijsuitreiking liet verontschuldigen. De derde klassementsprijs was voor Linden Pu, gevolgd door Jan Vandendriessche, Harald Larsen, Nils Vantorre, Kurt Picue, Raf Barzeele, Franky Goossens en Robrecht Jacques.

Vrijdag werd de avond afgesloten met het Brugs kampioenschap Snelschaken. Internationaal Meester Steven Geirnaert won het snelschaaktoernooi voor Raf Barzeele en Nils Van Torre. Als eerste Brugse inwoner in het eindklassement kreeg Nils de titel én de beker van Brugs Snelschaakkampioen.

Brugse Meesters

De Koninklijke Brugse Schaakkring organiseert van 11 tot en met 19 augustus het internationaal schaaktoernooi ‘ Brugse Meesters ‘ én het Belgisch kampioenschap schaken. Het betreft een gesloten toernooi met de tien beste schakers van België dat wordt gespeeld over negen ronden met één partij per dag. Daniel Dardha, de Belgisch Kampioen van 2021 die ondertussen vorig jaar op 15-jarige leeftijd grootmeester is geworden, heeft zijn deelname reeds bevestigd.

Anderzijds is er ook nog het Open Toernooi dat eveneens geldt als Belgisch Kampioenschap. “We zitten voor het ganse tornooi ondertussen aan circa 160 inschrijvingen. Ons doel is 250 en misschien ligt dat aantal nog hoger, waarbij opnieuw zeer veel buitenlanders zich reeds ingeschreven hebben”, aldus voorzitter Geert Bailleul.

Schakers uit Oekraïne

De eerste twee ronden van het BK zullen worden gespeeld in de Brouwerij Bourgogne des Flandres, langs Kartuizerinnenstraat in Brugge, telkens om 15.00 uur en vervolgens hebben beide tornooien dan plaats in de zaal Tabigha van het Sint-Jozefinstituut in de Noordzandstraat in Brugge.

Twee jaar geleden werd het tornooi nog gewonnen door de schaakgrootmeester Nicolay Legki uit Odessa, de havenstad gelegen aan de zuidkust van Oekraïne. “Ondertussen hebben zijn landgenoten, Sivuk Vitaly, een schaakgrootmeester, en Larkin Vladyslav, een internationaal meester, zich aangemeld en hebben wij als organisatie beslist om voor hen een gratis verblijf en onderdak te geven tijdens het tornooi. Wellicht zullen er nog andere deelnemers zijn uit Oekraïne. Met dit initiatief hopen wij de deelnemende schakers uit Oekraïne te kunnen helpen en ondersteunen”, besluit de voorzitter.

