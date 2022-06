Thibaut De Smet uit Waregem nu ook wereldkampioen duatlon bij de beloften

In het Roemeense Targu Mures had vrijdag het WK duatlon plaats. Thibaut De Smet uit Waregem werd vierde, maar dat was goed voor de wereldtitel bij de beloften. Giani Vanden Broucke uit Zuienkerke kroonde zich in die leeftijdscategorie tot vicewereldkampioen.

Het WK werd betwist over een afstand van 10 km lopen, 40 km op de fiets en nog eens 5 km lopen. Zij het bij bewolkt in winderig weer, waarbij de thermometer 26 graden aangaf. Het was een snelle wedstrijd op een loodzwaar parcours. Thibaut De Smet (Smetties Cycling Team) werd in Roemenië eerder ook al dubbele wereldkampioen, elites en bij de U23 in het crossduatlon. En behaalde zo een derde keer goud.

Na hem eindigde met Arnaud Dely op 4 seconden een andere Belg als vijfde. Angelo Vandecasteele greep de negende plaats op 1’35, inclusief een 15 seconden penalty voor een fout in de wisselzone, en Giani Vanden Broucke van het Triatlon Brugge Team uit Zuienkerke werd tweede provinciegenoot en was goed voor zilver bij de beloften met een tiende plaats overall op 1’43 van de winnaar.

Aaron Decloedt uit Brugge nam voor het eerst aan een grote wedstrijd deel en werd knap vierde bij de U23, voor Nicolas De Smet, de broer van de wereldkampioen, als vijfde.

