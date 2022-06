Thibaut De Smet uit Waregem is wereldkampioen crossduatlon

Op het WK crossduatlon in het Roemeense Targu Mures behaalde Thibaut De Smet de wereldtitel bij de beloften. De Waregemnaar was zelfs sterker dan zij in elite en werd eerste overall. Ook zijn broers deden het bijzonder goed. Nicolas De Smet was goed voor zilver bij de U23, de jongere Matteo De Smet behaalde het brons bij de junioren.

Een week lang staat het Roemeense Targu Mures in het teken van de wereldkampioenschappen multisports, met cross-duatlon, cross-triatlon en duatlon op het programma. Maandag werd gestart met de crossduatlon. De beloften en de elites gingen namelijk samen van start en het was uiteindelijk belofte Thibaut De Smet die van start tot finish leidde. Hij was duidelijk de sterkste atleet van de dag.

Na de eerste run had hij al twaalf seconden voorsprong. Het was Sebastien Carabin als een andere Belg die hem achtervolgde, maar toen ze éénmaal in het zadel sprongen, verdween De Smet al snel uit het zicht. Op de mountainbike genoot De Smet een buffer van twee minuten op Carabin, waardoor hij in een geweldige positie voor de run zat.

De Luikenaar wist in de laatste 3,5 km lopen de achterstand op De Smet een beetje kleiner te maken, maar het was bij lange niet genoeg om tussen Thibaut en de WK-titel te komen. Na 1:52’41” finishte De Smet als wereldkampioen. Carabin eindigde op 1’47” nadat hij in het laatste lopen nog een penalty moest uitzitten voor een fout in de wisselzone. De Italiaan Alessandro Saravalle finishte als derde. Bij de beloften werd Parijs Fellmann de derde op het schavotje of goed voor het brons. (ACR/ Foto Smetties Cycling Team)