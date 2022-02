Thibaut De Smet sneller dan Klaas Vantornout in Westende

In Middelkerke/Westende had zondag de Sandman Inferno Winterduatlon plaats. De wind zorgde ervoor dat de wedstrijd nog iets zwaarder werd. Thibaut De Smet won er zijn eerste crossduatlon. Bij de dames was Emelie Butseraen de snelste.

De Sandman Inferno, een crossduatlon, bestond uit 3 kilometer lopen, 30 kilometer mountainbiken en nog eens 6 kilometer lopen, met een parcours over het strand en door de duinen van Middelkerke/ Westende.

Mooi deelnemersveld

In 2020 was de Sandman Inferno één van de laatste wedstrijden die in de oprukkende corona-pandemie kon plaatsvinden, maar de deelnemers moesten toen wel storm Dennis trotseren. Voor de editie van dit jaar zorgde Sandman Events ervoor dat er geen verschil meer was tussen de korte en lange afstand, met toch een mooi deelnemersveld. Kris Coddens maakt er zijn heroptreden. De Torhoutnaar reed lek, maar kon nog doorgaan en werd uiteindelijk 27ste.

Thibaut De Smet uit Waregem finishte na een toch wel pittige wedstrijd als eerste in 1u44’22”. Hij had anderhalve minuut voorsprong op gewezen veldrijder Klaas Vantornout uit Torhout. Nicolas De Smet, broer van de winnaar, vervolledigde het podium met een derde plaats. Alexander Chamon uit Gits en Dennis Dieussaert uit Bredene finishten respectievelijk op plaats vier en vijf.

Amper vier deelnemers bij vrouwen

Bij de dames, die amper met vier deelnamen, ging de zege naar Emilie Butseraen uit Oostduinkerke. Zij deed de afstand in 2u08’41”. Triatlete Bieke Trenson uit Knokke-Heist werd op maar liefst negen minuten tweede voor de Oost-Vlaamse Aurélie Vermeir.

(ACR)