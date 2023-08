Tegen wie bokst Delfine Persoon voor de wereldtitel? Onduidelijkheid door positieve dopingtest bij tegenstandster

Delfine Persoon krijgt in een eventueel wereldtitelgevecht drie kandidaten om tegen te boksen nadat bekend raakte dat Alycia Baumgardner in juli een positieve dopingtest aflegde.

Baumgardner kreeg op 12 augustus te horen dat ze op 12 juli positief heeft getest op de anabole steroïden Mesterolon en Metenolon acetate. De test werd vorige maand afgenomen vlak vóór haar kamp van 15 juli in Detroit tegen Christina Linardatou. Ze nam daarin revanche tegen de Griekse voor de enige nederlaag in haar carrière in 2018. De bokskampioene ontkent dat ze de verboden middelen heeft genomen.

De betichting van gebruik van doping tegen Alycia Baumgardner, maakt voor Delfine Persoon geen verschil. Als het B-staal van Baumgardner negatief is, verandert er niks. Delfine bokst dan tegen de Amerikaanse zoals gepland door de WBC. Als ook dat B-staal positief is, volgt voor Baumgardner een schorsing en bokst Delfine voor de wereldtitel zo goed als zeker tegen Christine Linardato omdat de Griekse recent verloor van Baumgardner met als inzet vijf wereldtitels IBF, IBO, WBA, WBC en WBO. Als die het gevecht weigert, wordt het een rematch voor Delfine tegen de Zuid-Koreaanse Bo Mi Re Shin, van wie ze op 28 mei in Torhout won.