Team Bushido organiseert gevechtsgala Ultimate Contest

Zaterdag 2 december organiseert vechtclub Team Bushido ‘Ultimate Contest’ in Xpo Kortrijk, wat een van de grootste gevechtsgala’s van België is. Tien gevechten staan op het programma, waaronder twee professionele en een strijd om de Europese titel.

Bij Team Bushido kan je terecht voor kickboksen en thaiboksen. Komende zaterdag staan er tien gevechten op de planning in verschillende categorieën. België en Frankrijk strijden ook om een Europese titel in de semiprofessionele klasse. Michael Kongolo, eigenaar van Team Bushido, heeft acht leden van zijn team klaargestoomd om zaterdag de ring te betreden. Voor een van die leden is het een allerlaatste gevecht: “Conan Saelens behoort tot de profklasse, maar hij krijgt te veel last van zijn elleboog. Zaterdag betreedt hij voor de laatste keer de ring. Dat is jammer, maar ik kan het alleen maar aanmoedigen dat hij denkt aan zijn gezondheid”, aldus Michael.

Omstreeks zes uur in de avond gaan de deuren open van Xpo Kortrijk voor Ultimate Contest. Een uur later begint het eerste gevecht. Omdat het over een gevechtsgala gaat, kunnen toeschouwers kiezen voor verschillende formules. “Voor 180 euro heb je een VIP-pakket. Dan krijg je een tafel rond de ring en eet je een viergangendiner tijdens de avond. Drank is ook all-in natuurlijk”, knipoogt Michael. Wie geen behoefte heeft aan een viergangenmenu kan opteren voor de tribune met cinemazetels voor 40 euro of een gewoon ticket voor 35 euro. Michael verwacht rond de 1.500 bezoekers: “We zijn een van de grootste gala’s van België, dus daar komt wel wat volk op af. We verwelkomen ook elk jaar Fransen op ons evenement.”

Extra entertainment

Michael blijft rustig tijdens de voorbereidingen. “Mijn grootste bezorgdheid is vechters die afbellen. Deze week kreeg ik drie keer zo’n telefoontje. Dan schiet ik meteen in actie en contacteer ik mijn netwerk om andere vechters te vinden”, vertelt Michael. Ondertussen heeft hij drie nieuwe boksers gevonden en is het enkel nog wachten tot zaterdag. “Ik ben benieuwd naar het succes van de avond. We hebben ook voor extra entertainment gezorgd. Rond de ring zullen er vier danseressen te zien zijn en er is ook een ringmeisje”, sluit Michael af. (SV)