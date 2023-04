TC Duinbergen breidt uit van vier naar zes padelterreinen

TC Duinbergen zet op zaterdag 15 april het nieuwe zomerseizoen officieel in. De club is ondertussen bezig met een uitbreiding. Er komen tegen eind mei twee extra padelterreinen bij en men nam ook de padelwerking in Blankenberge over, alsook de werking van de tennisschool in Lissewege.

Het zijn drukke tijden voor de volledige werking binnen Tennis- en Padelclub Duinbergen. “We zijn reeds op 1 april begonnen, maar voor tennis dient terrein zes en zeven nog aangelegd te worden. Bedoeling is dat beiden tegen de interclub klaar zijn”, vertelt Mathieu Loosvelt, hoofdtrainer en coördinator. “De eerste week van de paasvakantie was er een stage met honderd deelnemende kinderen. De tweede week ongeveer evenveel. Daarnaast hebben we de werking van de tennisschool van TC Lissewege, hier niet zover vandaan met drie buitenterreinen, erbij genomen. Ook daar geven wij nu les. Een meerwaarde voor onze trainers die meer kunnen werken, alsook de tennisschool daar, dat ze er een kwaliteitsvolle werking bij hebben.”

De tennisclub blijft TC Lissewege, de tennisschool is van Duinbergen. Eenzelfde principe is er nu ook in Blankenberge. “Daar geven wij de padellessen onder de werking van onze TCD-campus, maar onder TC Blankenberge. We zijn tot dit initiatief gekomen na gesprekken met beide clubs. We geven bijvoorbeeld in Blankenberge nu per dag les aan twee groepen na elkaar, met de bedoeling om dit op termijn uit te breiden.”

35 trainers

TCD beschikt ondertussen over zeven voltijdse trainers. In de vakantieperiodes wordt dit aantal opgetrokken tot ongeveer 35. In Duinbergen maken ze zich ondertussen op voor de interclub die deze maand van start gaat. Het aantal ploegen bij de club uit Duinbergen werd overigens fel opgetrokken. “Bij de volwassenen is dit ongeveer hetzelfde, zowel in tennis als padel, maar bij de jeugd gaan we in tennis van zes naar twintig ploegen. We hebben daar echt naar toegewerkt, als een van onze hoofddoelstellingen voor dit seizoen.”

In samenwerking met Sky Padel en Babolat gaat TCD twee extra nieuwe padelterreinen aanleggen, van hoogstaande kwaliteit waar grote tornooien op gespeeld worden, zoals in de World Padel Tour. Tennisterrein 11 verdwijnt en maakt plaats voor die twee nieuwe padelterreinen, met de bedoeling dat ze tegen eind mei klaar zijn. “We zijn daar bijzonder tevreden mee, want onze zuivere padelleden zijn fel gestegen en we hebben tot op heden om iedereen speelvrijheid te geven aan terreinen tekort, vindt Loosvelt. “Voor de tennissers houden we dan wel nog vijf indoor en negen outdoor tennisvelden over. Voor hen zijn er deze zomer de gekende tornooien. Het enige verschil is dat ons enkeltornooi van de tweede week naar de eerste week van juli verschuift.” (ACR)