Taverne De Klokke blikt tevreden terug op internationaal 9-Ball-tornooi

In Taverne De Klokke werd de achtste editie van de Stella Artois Cup gespeeld, een internationaal 9-Ball-tornooi. De 17-jarige Felix Vogel won tegen de Kroaat, Ivan Galic. Ook enkele lokale spelers haalden een verdienstelijke plaats.

In Taverne De Klokke en Café Armenonville waren er vijf dagen 193 deelnemers voor de Stella Artois Cup. “Het is het grootste tornooi van de Benelux”, vertelt uitbater Gaetan Seldenslach. “De prijzenpot is door de jaren heen gegroeid van 6.000 euro tot 25.500 euro. Er was ook een side-event met een prijzenpot van 3.500 euro. Er waren tussen de 80 en 90 buitenlandse spelers aanwezig uit onder meer Duitsland, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Italië, Spanje en Portugal. Maandagavond werd de finale gespeeld. Felix Vogel won het tornooi. Ook drie West-Vlamingen haalden de kwartfinales: Cliff Castelein , Kevin Lannoye en Davy Delee.”

De Klokke en de Armenonville hebben samengewerkt. “Zo waren er in totaal tien tafels, waarvan zes bij de Klokke en vier bij de Armenonville, bij mijn broer. We hebben de spelers heen en weer gebracht met pendelbusjes. In 2020 werd het tornooi eens uitgezonden op Sporza. Dit jaar hebben we een gratis livestream opgezet.”

Beetje pech

Jammer genoeg waren de grootste van de wereld niet aanwezig. “We hebben een beetje pech gehad. Er was ook een tornooi in Bosnië die vijf weken geleden werd aangekondigd. Alle grote toppers zijn naar daar gegaan. Er was daar een prijzenpot van 300.000 euro, daar kunnen wij niet aan tippen.”

Het tornooi zorgde voor veel sfeer in de zaak in de Christinastraat. “Veel tornooien worden in sporthallen gespeeld, maar daar is bijna geen publiek aanwezig. Hier krijgen deelnemers veel wedstrijden voor weinig geld en de sfeer is gezellig. Dat wordt geapprecieerd en daarom komen veel spelers ook elk jaar terug.”