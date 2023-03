Tatiana Gallon hoopt op doorbraak: “Naast mijn job wil ik me volledig op het schieten toeleggen”

Begin februari nam Tatiana Gallon deel aan een internationale schieting in het Nederlandse Den Haag waar ze de negende plaats behaalde, op twee punten van de finale. Ze werd onlangs in Knokke genomineerd voor ‘Sportvrouw van het jaar 2022’. Een kennismaking.

Tatiana Gallon (31) uit Knokke-Heist was in Den Haag de enige vrouwelijke luchtpistoolschutter gedelegeerd door de Vlaamse Schietsportkoepel. Ze zorgde voor een knappe prestatie op een tornooi waar zowel schutters uit Portugal, Schotland, Groot-Brittannië, Brazilië, Canada en Duitsland aanwezig waren.

Nationale ploeg

Vorig jaar geraakte Tatiana op het Belgisch kampioenschap in Waregem tot in de finale, waar ze goed was voor brons. Op het Vlaams en het provinciaal kampioenschap behaalde ze zilver. Op het Brugs kampioenschap eindigde ze als eerste, net als op Femina in Mechelen. Internationaal nam ze al deel aan wedstrijden in onze buurlanden. “Die inschrijvingen komen er via de federatie. Ik maak zo goed als deel uit van de nationale ploeg. Mijn eerste wedstrijd op niveau was in Genk, waar ik kon schieten naast iemand die aan de Olympische Spelen meedeed. In de finale met de Franse zussen Goberville. Dat gaf wel iets.”

Tatiana Gallon werkt als ICT-er voor het gemeentebestuur van Knokke-Heist en is ongeveer twaalf jaar geleden met pistoolschieten begonnen. Ondertussen maakt ze als secretaris deel uit van het bestuur van Shooting Air Vossenhul in sporthal De Stormmeeuw in Knokke-Heist. De laatste twee jaar richt ze zich meer op het competitieve. “Ik vond een foto terug van mijn moeder die schoot. Ik had toen al van alles geprobeerd: tennis, badminton, basketbal. Die foto bracht mij op het idee om met pistoolschieten te beginnen”, vertelt Tatiana. “Ik ging op jonge leeftijd naar Coppens Schietsportcentrum. Er was een begeleider nodig en ze hebben mij dan naar Vossenhul doorverwezen, voor het schieten met een luchtdrukpistool.” Tatiana schoot twee, drie jaar tevens met een luchtkarabijn binnen de schietstand, maar gaf uiteindelijk de voorkeur aan het pistool. “Het is niet te vergelijken”, vindt ze. “Ik maakte de overstap van het recreatieve, waar ik toch een redelijk niveau haalde, naar het competitieve. En met een doel. Naast mijn job wilde ik mij volledig op het schieten met een luchtdrukpistool toeleggen. Ik schiet wat wisselvallig en probeer nu toch te werken aan die mindere momenten. Het is doorbijten. Eens je die bepaalde grens hebt bereikt moet je verder zien te geraken.”

Constante bereiken

De hoogste score bij Tatiana is op wedstrijdniveau 554 punten. “Mijn betrachting is uiteraard om steeds beter te doen, zodat ik op een regelmatige basis een selectie behaal om aan meerdere internationale shootings te kunnen deelnemen. Maar eerst probeer ik een constante te bereiken in mijn prestaties.” Tatiana oefent ondertussen in Vossenhul op maandag- en woensdagavond, met in het weekend veelal wedstrijden. “Ik schiet een zes- tot achttal uur. Daarnaast loop ik, doe ik aan krachttrainingen en meditatieoefeningen. Kortom, ik ben er op alle vlakken dagelijks mee bezig”, besluit Tatiana Gallon. (ACR)