Tafeltennisclub TTC Torhout focust nadrukkelijk op de jeugd: “Gemiddelde leeftijd onder de 30”

De ooit zo roemrijke tafeltennisclub TTC Sportline is niet meer, maar opvolger TTC Torhout blijft aan de weg timmeren, zij het op veel bescheidener leest. “We hebben gezonde ambitie, maar op een haalbaar niveau”, klinkt het bij het bestuur. “Onze zes competitieploegen spelen in de provinciale afdelingen en daar hebben we vrede mee. We amuseren ons.”

In september 2020 overleed Norbert Trio, de 88-jarige voorzitter van TTC Sportline. De vereniging was niet alleen haar boegbeeld kwijt, maar ging bovendien gebukt onder de coronacrisis die de werking overschaduwde. Gevolg: de motor stokte en dreigde volledig stil te vallen. Gelukkig lieten zes jonge leden van de club dat niet gebeuren. Ze vormden een nieuwe bestuur en maakten met beperkte middelen een doorstart onder de naam TTC Torhout.

Zes teams in competitie

De zes staan nog altijd aan het roer van de herboren club: voorzitter Christof Vermeersch uit Brugge, penningmeester Justine Busschaert uit Brugge, secretaris Arne Huyst uit Aalter, jeugdverantwoordelijke Xavier Melis uit Petegem-aan-de-Schelde (maar afkomstig uit Torhout), interclubleider Jordy Caes uit Lichtervelde en pr- en materiaalman Maarten Kerkhof uit Kortemark. Christof en Justine zijn een koppel.

“We hebben ruim 40 actieve leden”, aldus Maarten (26). “De gemiddelde leeftijd ligt onder de 30 jaar. Daarmee zijn we misschien wel de tafeltennisclub met het jongste ledenbestand van de hele provincie. We hebben zes teams in competitie: de A-ploeg in tweede provinciale, de B- en de C-ploeg in derde provinciale, de D- en de E-ploeg in vierde provinciale en de F-ploeg met de beginnende jeugd in vijfde.”

“De B-ploeg is nu al goed op weg om kampioen te worden en naar tweede provinciale te promoveren. Ook de D-ploeg ambieert de titel in zijn reeks te pakken. De A-ploeg staat momenteel in de subtop van tweede provinciale, maar wil graag op relatief korte termijn naar eerste overgaan.”

Aantal meisjes stijgt

TTC Sportline had in zijn gloriedagen een sterk team op nationaal niveau, maar zoiets is voor TTC Torhout ondenkbaar.

“We hebben daar totaal de spelers niet voor en onze ambitie reikt voorlopig niet hoger dan de provinciale afdelingen”, vervolgt Maarten. “We zijn een financieel gezonde club en zullen ons niet aan gekke avonturen wagen. Aanvankelijk hadden we nog gedacht om ooit het grote tornooi De Gouden Palet weer op te starten, maar die intentie is voorbij. Dat is financieel niet haalbaar en kost enorm veel energie. We hebben er groot respect voor dat TTC Sportline dat al die jaren heeft gekund, maar zelf zien we zoiets absoluut niet meer zitten. Wat ons betreft, is het tornooi De Gouden Palet definitief weg.”

Maarten is er trots op dat het aantal meisjes in de club stijgt. “De jongens zijn weliswaar duidelijk in de meerderheid, maar de meisjes staan hun mannetje”, zegt hij. “Op tornooien hebben ze al veel medailles voor onze club binnengehaald. Dat doet plezier.”

Vier dagen trainingen

Elke tafeltennisclub wordt aangespoord om eigen scheidsrechters in de rangen te hebben en TTC Torhout heeft er momenteel drie: de bestuursleden Christof Vermeersch, Justine Busschaert en Maarten Kerkhof. “Ook onze best geklasseerde spelers behoren tot het bestuur”, aldus Maarten. “Dat zijn Xavier Melis en Jordy Caes. Ze hebben beiden het niveau C2. We hebben voorts een rolstoelatleet, met name Aurelio Zutterman. Hij behoort op het niveau C4 tot de top drie van België.”

De nieuwe clubkleuren zijn blauw met zwart geworden. Om geld in het laatje te krijgen, werd er al een succesrijke koekenverkoop georganiseerd en heeft op zaterdag 6 april de derde editie van de quiz Trivia Night plaats. Die quiz zal niet meer in zaal De Mast doorgaan, maar op de campus Eureka aan de Rijselstraat.

“Onze trainingen hebben op vier verschillende dagen in de week plaats”, zegt Maarten. “Telkens in de stedelijke sporthal. Op zaterdag van 9 tot 11 uur de jeugdtraining, op dinsdag van 19.30 tot 22 uur de training voor de geklasseerde spelers, op woensdag van 19 tot 21.30 uur voor alle geïnteresseerde leden en op donderdag van 19 tot 20.30 uur voor de ambitieuze jeugdspelers.”

Info: www.ttctorhout.be